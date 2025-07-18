2026 yılında bayram tatili yok! Okullarda Ramazan Bayramı tatili kalktı mı?

Bu yıl okullarda Ramazan Bayramı tatili yok mu sorusu Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle gündeme geldi. Ramazan Bayramı’nın ara tatil ile çakıştığını gören öğrenciler bayram tatili yapıp yapmayacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Yayınlanan takvimde Ramazan Bayramı tatilinin olmaması ve ara tatil ile Ramazan Bayramı’nın çakışması 2026 yılındaRamazan Bayramı tatili olacak mı sorusunu gündeme taşıdı.

OKULLARDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Takvimin yayımlanmasının ardından milyonlarca öğrencinin gözü Ramazan Bayramı tatilinde olup olmayacağına çevrildi.2026 yılında Ramazan Bayramı ikinci ara tatil ile çakışıyor. Bu kapsamda öğrenciler Ramazan Bayramı’nda ekstra bir tatil yapamayacak.

2026 YILINDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ YOK MU?

2026 Ramazan Bayramı, 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak ikinci ara tatil dönemine denk geliyor. Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma olacak. İkinci gün 21 Mart Cumartesi, üçüncü gün ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor. Yani, takvime göre zaten tatilde olunacak günlerde bayram kutlanacak. Bu nedenle öğrenciler için ayrıca bir bayram tatili yapmayacak.

OKULLARDA RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ YOK MU 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı eğitim öğretim yılı takvimi, Ramazan Bayramı ile ikinci ara tatilin aynı zamana denk geldiğini gösteriyor. Bu çakışma sebebiyle, öğrenciler 2026 yılında Ramazan Bayramı’nda ekstra bir tatil hakkından yararlanamayacak.