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Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta

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Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta
Başlık ResmiOlympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman

EuroLeague’de 4. hafta heyecanı, Anadolu Efes’in Olympiakos deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşmayla devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki önemli takımı, 9 Ekim 2026 Cuma günü Yunanistan’da karşı karşıya gelecek. Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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Anadolu Efes, EuroLeague’de geride kalan üç haftada bir galibiyet elde ederken iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Olympiakos karşısında kazanarak galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Peki, Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman?

Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta
Başlık ResmiOlympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta

OLYMPİAKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, mücadeleyi şifreli olarak canlı izleyebilecek.

Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta
Başlık ResmiOlympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta

OLYMPİAKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague’in 4. haftasında oynanacak Olympiakos-Anadolu Efes basketbol maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Yunanistan’ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.15’te başlayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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