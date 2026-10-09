Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman? EuroLeague 4. hafta
EuroLeague’de 4. hafta heyecanı, Anadolu Efes’in Olympiakos deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşmayla devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki önemli takımı, 9 Ekim 2026 Cuma günü Yunanistan’da karşı karşıya gelecek. Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.
Anadolu Efes, EuroLeague’de geride kalan üç haftada bir galibiyet elde ederken iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Olympiakos karşısında kazanarak galibiyet sayısını artırmayı amaçlıyor. Peki, Olympiakos-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, canlı yayın ne zaman?
OLYMPİAKOS-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Olympiakos-Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, mücadeleyi şifreli olarak canlı izleyebilecek.
OLYMPİAKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
EuroLeague’in 4. haftasında oynanacak Olympiakos-Anadolu Efes basketbol maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Yunanistan’ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.15’te başlayacak.