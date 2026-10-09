NBA’de 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlık maçları devam ederken Houston Rockets ile Dallas Mavericks, Çin’de oynanacak karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Alperen Şengün’ün Houston Rockets, Tarık Biberovic’in ise Dallas Mavericks formasıyla mücadele edeceği karşılaşma, Türk basketbolseverlerin de gündeminde. Şimdi ise Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

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NBA Çin Oyunları 2026 kapsamında düzenlenen karşılaşma, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki Venetian Arena'da oynanacak. Houston Rockets ile Dallas Mavericks, 11 Ekim'de oynanacak ikinci hazırlık maçında da karşı karşıya gelecek. Peki, Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman?

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı Prime Video platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak abonelik üzerinden izlenebilecek.

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERİCKS MAÇI NE ZAMAN?

Houston Rockets ile Dallas Mavericks arasındaki ilk hazırlık maçı, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Çin’in Makao kentindeki Venetian Arena’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak.

İki ekip, ikinci karşılaşmada ise 11 Ekim Pazar günü yeniden karşılaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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