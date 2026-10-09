Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!
Başlık ResmiHouston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

NBA’de 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlık maçları devam ederken Houston Rockets ile Dallas Mavericks, Çin’de oynanacak karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Alperen Şengün’ün Houston Rockets, Tarık Biberovic’in ise Dallas Mavericks formasıyla mücadele edeceği karşılaşma, Türk basketbolseverlerin de gündeminde. Şimdi ise Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

Kaydet
|

NBA Çin Oyunları 2026 kapsamında düzenlenen karşılaşma, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki Venetian Arena'da oynanacak. Houston Rockets ile Dallas Mavericks, 11 Ekim'de oynanacak ikinci hazırlık maçında da karşı karşıya gelecek. Peki, Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman?

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!
Başlık ResmiHouston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı Prime Video platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak abonelik üzerinden izlenebilecek.

Houston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!
Başlık ResmiHouston Rockets-Dallas Mavericks maçı hangi kanalda, ne zaman? Alperen Şengün ve Tarık Biberovic karşı karşıya!

HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERİCKS MAÇI NE ZAMAN?

Houston Rockets ile Dallas Mavericks arasındaki ilk hazırlık maçı, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Çin’in Makao kentindeki Venetian Arena’nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak.

İki ekip, ikinci karşılaşmada ise 11 Ekim Pazar günü yeniden karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER
NBA ve FIBA
SPOR
NBA ve FIBA'dan Avrupa basketbolu için ortak açıklama: Yeni lig kuruluyor
NBA ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı!
HABERLER
NBA ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.