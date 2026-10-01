Basketbolseverlerin merakla beklediği 2026-2027 NBA sezonu için geri sayım başladı. Dünyanın en önemli basketbol organizasyonlarından NBA'de yeni sezonun normal sezon takvimi belli olurken, açılış gecesinde oynanacak karşılaşmalar da netleşti.

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BA'in resmi takvimine göre yeni sezonun ilk gününde Boston Celtics, Detroit Pistons deplasmanına çıkacak. Gecenin ikinci maçında Philadelphia 76ers ile New York Knicks karşı karşıya gelirken, açılış gününün son mücadelesinde Oklahoma City Thunder ile San Antonio Spurs kozlarını paylaşacak. Peki, NBA ne zaman başlıyor?

NBA ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı!

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 NBA normal sezonu 20 Ekim 2026 Salı günü başlayacak. Ligin resmi takviminde sezonun açılışı için üç maçlık program oluşturuldu.

NBA'de yeni sezon öncesindeki hazırlık karşılaşmaları ise 3 Ekim'de başlayacak. Toronto Raptors ile Miami Heat arasındaki mücadele, sezon öncesi programın ilk karşılaşmalarından biri olacak. Dallas Mavericks-Houston Rockets maçları da Çin organizasyonu kapsamında 9 ve 11 Ekim'de oynanacak.

Normal sezonun ilk günü olan 20 Ekim'de ise basketbolseverleri üç maçlık özel bir program bekliyor.

NBA ne zaman başlıyor? 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı!

NBA TAKVİMİ 2026-2027

2026-27 Sezon Tarihleri:

3 Ekim: NBA Sezon Öncesi Maçları başlıyor

3 Ekim: NBA Sezon Öncesi | NBA Kanada Oyunları 2026

Toronto Raptors - Miami Heat | Videotron Merkezi (Quebec Şehri)

9 Ekim: NBA Sezon Öncesi | NBA Çin Oyunları 2026

Dallas Mavericks - Houston Rockets | Venetian Arena (Makao)

10 Ekim: NBA Sezon Öncesi | NBA Kanada Oyunları 2026

Toronto Raptors - LA Clippers | Rogers Arena (Vancouver)

11 Ekim: NBA Sezon Öncesi | NBA Çin Oyunları 2026

Dallas Mavericks - Houston Rockets | Venetian Arena (Makao)

19 Ekim: NBA Açılış Günü için kadrolar açıklandı (TSİ 17:00)

20 Ekim: NBA normal sezonunun başlangıcı :

Boston Celtics - Detroit Pistons ( TSİ 15:00 , NBC/Peacock)

Philadelphia 76ers - New York Knicks ( TSİ 19:00 , NBC/Peacock)

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs ( TSİ 21:30 , NBC/Peacock)

24 Ekim: NBA G League Draftı

26 Ekim-5 Kasım: NBA G League Antrenman Kampı

30 Ekim : Emirates NBA Cup 2026 | Grup Aşaması Prime Video'da başlıyor

5 Kasım: NBA G League Açılış Gecesi için kadrolar açıklandı (TSİ 17:00)

6 Kasım: NBA G League Tip-Off Turnuvası başlıyor

7 Kasım: NBA Meksika Şehri Maçı

Denver Nuggets - Indiana Pacers | Arena CDMX

27 Kasım: Emirates NBA Kupası 2026 | Grup Aşaması Sona Erdi

4-5 Aralık: Emirates NBA Kupası 2026 | Eleme Turları | Çeyrek Finaller

8 Aralık ve/veya 9 Aralık: Emirates NBA Kupası 2026 | Eleme Turları | Yarı Finaller

11 Aralık: Emirates NBA Kupası 2026 | Şampiyonluk Maçı | Hinkle Fieldhouse, Indianapolis, IN

16 Aralık: NBA G League Tip-Off Turnuvası eleme maçları sona erdi.

19-22 Aralık: NBA G League Kış Gösterisi; 36 maçlık normal sezon başlıyor.

25 Aralık: Noel Günü NBA Maçları

San Antonio Spurs - New York Knicks (TSİ 12:00, ABC/ESPN)

Miami Heat - Boston Celtics (TSİ 14:30, ABC/ESPN)

Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers (TSİ 17:00, ABC/ESPN)

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves (TSİ 20:00, ABC/ESPN)

Denver Nuggets - Golden State Warriors (TSİ 22:30, ABC/ESPN)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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