NBA fisktürü LeBron James'e bağlı: Yeni takımını bilmemiz gerekiyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni sezonun fikstürünü belirlemek için Los Angeles Lakers'tan ayrılan ABD'li yıldız LeBron James'in kararını bekliyor. NBA Başkanı Adam Silver, "James bir an önce karar vermeli" dedi.
- LeBron James, 8 yıllık macerasının ardından Los Angeles Lakers'tan ayrıldı.
- ABD'li yıldızın gidebileceği ekipler arasında Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors gösteriliyor.
- NBA Başkanı Adam Silver, 2026-2027 sezonu fikstürünü belirlemek için LeBron James'in kararını bilmeleri gerektiğini söyledi.
- NBA'in bu kararı beklemesinin sebebi, en çok reyting alan günlereLeBron'ın takımının maçlarının konulacak olması.
Önümüzdeki sezon 42 yaşına girecek LeBron James, 8 yıllık maceranın ardından Los Angeles Lakers ile yollarını ayırdı. "Kral" lakaplı oyuncu, henüz hangi takıma katılacağını açıklamadı.
LEBRON'UN YENİ TAKIMI BEKLENİYOR
Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors, James'in gidebileceği takımlar olarak işaret ediliyor. NBA Başkanı Adam Silver ise LeBron James'in bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Adam Silver, "2026-2027 sezonu fikstürünü belirlemek için Lebron James'in hangi takıma katılacağını bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK REYTİNG LEBRON'DAN
NBA'in fikstür için LeBron'ın kararını bekleme sebebi reytingler. Noel ve Şükran günü gibi en çok reyting alan günlere LeBron'ın takımın maçları konulacak.