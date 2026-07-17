Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni sezonun fikstürünü belirlemek için Los Angeles Lakers'tan ayrılan ABD'li yıldız LeBron James'in kararını bekliyor. NBA Başkanı Adam Silver, "James bir an önce karar vermeli" dedi.

Önümüzdeki sezon 42 yaşına girecek LeBron James, 8 yıllık maceranın ardından Los Angeles Lakers ile yollarını ayırdı. "Kral" lakaplı oyuncu, henüz hangi takıma katılacağını açıklamadı.

Kariyerinde 2018 yılından bu yana Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, takımıyla bir NBA şampiyonluğu, bir de NBA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

LEBRON'UN YENİ TAKIMI BEKLENİYOR

Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors, James'in gidebileceği takımlar olarak işaret ediliyor. NBA Başkanı Adam Silver ise LeBron James'in bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Adam Silver, "2026-2027 sezonu fikstürünü belirlemek için Lebron James'in hangi takıma katılacağını bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

LeBron James, transferi ile ilgili ilk defa konuştu. James, katıldığı bir programda, kararını çok kısa bir zamanda açıklayacağını söyledi.

EN ÇOK REYTİNG LEBRON'DAN

NBA'in fikstür için LeBron'ın kararını bekleme sebebi reytingler. Noel ve Şükran günü gibi en çok reyting alan günlere LeBron'ın takımın maçları konulacak.

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