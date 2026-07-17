Trump konuştukça paraları katladı! Beyaz Saray'da bahis skandalı
2016'dan bu yana Trump'ın teleprompter sorumlusu olarak görev yapan Gabriel Perez, Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahis açmakla suçlanıyor. Ücretsiz izne çıkarılan ve on binlerce dolar kazandığı belirtilen Perez'in, Trump'ın konuşması sırasında metin dışına çıktığı anlarda da oynadığı bahisleri geri çektiği öğrenildi.
- Gabriel Perez'in, Trump'ın konuşmaları üzerinden bir bahis sitesinde bahisler açmakla suçlandığı belirtildi.
- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını doğruladı.
- İddialara göre Perez, gizli bilgileri kullanarak 100 bin dolardan fazla para kazandı.
- Perez'in, Trump'ın metinden sapmaları durumunda bahislerini geri çektiği öne sürüldü.
Amerikan basınında yer alan iddialara göre, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alınan ve teleprompter sorumlusu olarak çalışan Gabriel Perez, bugünlerde hukuki bir mücadele veriyor.
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TRUMP'IN KULLANDIĞI KELİMELERE BAHİS OYNAMIŞ
Perez, Trump'ın konuşmaları üzerinden bir bahis sitesinde yeni bahisler açmakla suçlanıyor. Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perez'in açtığı bahislerin incelendiğini ve ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.
ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Trump, bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.
TRUMP KONUŞURKEN BAHİSLERİ DEĞİŞTİRİYORMUŞ
Kaynaklara göre, 2016 yılından beri Perez, başkanın konuşmaları hakkında edindiği gizli bilgileri kullanarak 100 bin dolardan fazla para kazandı.
Bilindiği gibi Kalshi isimli platformda, bir konuşma sırasında belirli kelimelerin, ifadelerin ya da konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabiliyor. Perez'in de Trump'ın metinlerini son gören kişi olarak bahis yaptığı, hatta Trump'ın hazırlanan metinden saparak bazı bölümleri atladığı anlarda Perez'in konuşma devam ederken bahislerini geri çektiğinin tespit edildiği de öne sürüldü.