2016'dan bu yana Trump'ın teleprompter sorumlusu olarak görev yapan Gabriel Perez, Trump'ın konuşma metinleri üzerinden bahis açmakla suçlanıyor. Ücretsiz izne çıkarılan ve on binlerce dolar kazandığı belirtilen Perez'in, Trump'ın konuşması sırasında metin dışına çıktığı anlarda da oynadığı bahisleri geri çektiği öğrenildi.

Amerikan basınında yer alan iddialara göre, Trump'ın ilk dönemi olan 2016'da işe alınan ve teleprompter sorumlusu olarak çalışan Gabriel Perez, bugünlerde hukuki bir mücadele veriyor.

TRUMP'IN KULLANDIĞI KELİMELERE BAHİS OYNAMIŞ

Perez, Trump'ın konuşmaları üzerinden bir bahis sitesinde yeni bahisler açmakla suçlanıyor. Sitenin avukatlarından Robert DeNault, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Perez'in açtığı bahislerin incelendiğini ve ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.

Gabriel Perez

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını belirterek, "Trump, bu durumun oldukça talihsiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

TRUMP KONUŞURKEN BAHİSLERİ DEĞİŞTİRİYORMUŞ

Kaynaklara göre, 2016 yılından beri Perez, başkanın konuşmaları hakkında edindiği gizli bilgileri kullanarak 100 bin dolardan fazla para kazandı.

Trump konuştukça paraları katladı! Beyaz Saray'da bahis skandalı

Bilindiği gibi Kalshi isimli platformda, bir konuşma sırasında belirli kelimelerin, ifadelerin ya da konuların dile getirilip getirilmeyeceği üzerine bahis oynanabiliyor. Perez'in de Trump'ın metinlerini son gören kişi olarak bahis yaptığı, hatta Trump'ın hazırlanan metinden saparak bazı bölümleri atladığı anlarda Perez'in konuşma devam ederken bahislerini geri çektiğinin tespit edildiği de öne sürüldü.

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