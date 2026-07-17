Avrasya Tüneli, 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. 2025 yılında garanti edilen araç geçiş rakamını yüzde 8 aşan tünel, böylece 9 yıllık süreçte Türkiye ekonomisine 2,6 milyar dolar katkı sağladı.

Avrasya Tüneli, çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında sağladığı katkıları içeren 2024-2025 Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK Ecoplant tarafından Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen tünel, 9 yıllık işletme döneminde 180 milyonun üzerinde yolculuk için güvenli ve kesintisiz hizmet sağladı. Tünel; zaman tasarrufu, yakıt tüketiminin azaltılması, emisyonların ve kaza maliyetlerinin düşürülmesiyle şehir içi mobilitenin iyileştirilmesi sayesinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolar katkıda bulundu.

GÜNLÜK ORTALAMA 77 BİN ARAÇ GEÇTİ, GELİR PAYLAŞILDI

Rapora göre, Avrasya Tüneli'nden 2025 yılında günlük ortalama 77 bin araç geçiş yaptı. Bu sayı, garanti edilen trafik miktarının yüzde 8 üzerinde gerçekleşti. Garanti üzerindeki her geçiş için kamuyla yüzde 30 oranında gelir paylaşımı yapıldı.

Açıldığı günden bu yana toplam 180 milyon araç geçişine ev sahipliği yapan Avrasya Tüneli, 9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılarına her bir geçiş için 77 dakika olmak üzere toplam 250 milyon saat zaman kazandırdı. Tünelle birlikte mesafenin kısalması sayesinde 304 bin ton yakıt tasarrufu elde edilirken, 139 bin ton emisyon azaltımı gerçekleştirildi. Toplam 687 milyon araç kilometre azalımıyla da kaza maliyetleri düşürüldü.

Avrasya Tüneli geçiş garantisini aştı! Türkiye ekonomisine 2,6 milyar dolar katkı sağladı

ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 80 AZALTILDI

Elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) alan Avrasya Tüneli, sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardına göre hesaplayıp uygun karbon kredileriyle dengeleyerek "karbon nötr proje" statüsünü 2024-2025 döneminde de devam ettirdi.

Tünel, 9 yılda gerçekleştirdiği sistem iyileştirmeleri sayesinde yıllık elektrik tüketimini yüzde 80 azaltarak 6,5 milyon kilovatsaat seviyesine düşürürken, çatı güneş enerjisi santraliyle de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağladı. Ayrıca bu yıl alınan ISO 14046 Su Ayak İzi Sertifikası ile su yönetiminde de uluslararası standartlara uyum güçlendirildi.

YERLİ TEKNOLOJİ "PACEMAKER" TRAFİĞİ RAHATLATTI

Sürdürülebilir şehir mobilitesini destekleyen yenilikçi uygulamalardan biri olan ve kurum içinde geliştirilen Türk patentli "Pacemaker" (Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi), tünel içindeki ani hız düşüşü kaynaklı trafik sıkışıklıklarını yüzde 69, egzoz salımlarını ise yüzde 12'ye kadar azalttı. Trafik verimliliğini yüzde 8,5 artıran yenilikçi çalışma, geçen yıl Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından "Özel Övgü" ödülüne layık görüldü.

Avrasya Tüneli geçiş garantisini aştı! Türkiye ekonomisine 2,6 milyar dolar katkı sağladı

İnşaat ve işletme dönemleri boyunca tüm faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkeleri doğrultusunda yürüten Avrasya Tüneli, söz konusu yaklaşım sonucunda kaliteli ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı (Blue Dot Network) almaya hak kazanan dünyadaki ilk projelerden biri olma unvanını elde etti.

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