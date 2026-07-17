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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik polislerinin denetim noktasına bisikletiyle gelerek yasal sınırın yaklaşık 20 katı olan 3.59 promil alkollü çıkan sürücü ilginç tavırlarıyla dikkat çekti. Karşısında basın mensubunu görünce şarkı söylemeye başlayan ve 'Mercedes' olarak tanıttığı bisikletini satmaya çalışan sürücüye 25 bin lira ceza kesilirken, bisikleti polis eşliğinde evine bıraktırılan şahıs ifade için karakola götürüldü.

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