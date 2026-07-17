CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı gerekçesiyle mutlak butlan atanmasına ilişkin verilen karar Yargıtay'a ulaştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.

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KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN OLMUŞTU

21 Mayıs'ta duyurulan kararla birlikte mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, mevcut genel başkan Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar vermişti.

56 GÜN SONRA YARGITAY'DA

Bugün de yeni bir gelişme yaşandı.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 21 Mayıs'ta verdiği "mutlak butlan" kararı, 56 gün sonra Yargıtay'a gönderildi.

Dosyanın Yargıtay'da temyiz incelemesine alınması bekleniyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin yapacağı incelemenin ardından Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına ilişkin temyiz süreci tamamlanacak ve ardından dosya hakkında nihai karar verilecek.

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