Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 7 kişi daha gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu şahıslardan birinin de CHP Parti Meclisi Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu olduğu öğrenildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, Emre Kartaloğlu, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke gözaltına alındı.

CHP'Lİ PM ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Emre Kartaloğlu’nun; CHP Parti Meclisi Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı, aynı zamanda eski Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı olduğu öğrenildi.

AHBAP'I DENETLEMİŞTİ

6 Şubat depremleri döneminde TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Ahbap Derneği'nin mali denetimini yapmış ve hazırlanan raporda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamıştı.

Ahbap soruşturmasında CHPli Emre Kartaloğlu da gözaltına alındı

2 KİŞİ HALEN ARANIYOR

Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan AHBAP’ın 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük olmadığı yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası