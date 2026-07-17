Sağlık Bakanlığının 2026 Haziran Dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde beklenen gün geldi. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce sağlık personeli sonuç ekranı ve yerleşenler listesinin yayımlanacağı adresi araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında görev yapan kadrolu personelin 2026 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 17 Temmuz Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların yayımlanacağı resmi duyurulara çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı 2026 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığının resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Kura sonuçları ve yerleşen personel listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı iller arası tercih sonuçları nereden sorgulanır? Kura sonucu yerleşenler listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TERCİH SONUÇLARI LİSTESİ

2026 Haziran Dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası sağlık personelinin başvuruları değerlendirilerek gerçekleştirildi. Yerleştirmeler, personelin tercihleri, hizmet puanı, münhal kadrolar ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda bilgisayar ortamında yapıldı.

Kura sonucunda atanmaya hak kazanan personelin yeni görev yerleri kesinleşirken, sonuçların ardından göreve başlama süreci de Sağlık Bakanlığının yayımlayacağı resmi açıklamalar doğrultusunda yürütülecek. Personelin ilişik kesme, göreve başlama ve diğer idari işlemleri ilgili sağlık müdürlükleri ile sağlık kuruluşlarının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bakanlık, süreç boyunca oluşabilecek yeni duyuruları da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden paylaşmaya devam edecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TERCİH SONUÇLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle İlgili Daha Fazlası