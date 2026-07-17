Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı. Tutuklama kararı ardından gözler Melek Akarmut ile ilgili bilgilere çevrildi. Peki, Melek Akarmut kimdir?

4 çocuk ve 2 torun sahibi olan Melek Akarmut, , kamuoyunda "Mardinli Marilyn Monroe" lakabıyla tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Sarı saçları, makyajı ve giyim tarzının Marilyn Monroe'ya benzetilmesiyle tanınmıştır. Aslen Afyonkarahisarlı olduğu, yaklaşık 10–12 yıl önce eşinin görevi nedeniyle Mardin'e yerleştiği ve burada sokak hayvanlarına gelir amacıyla sabun ve kolonya satmak için 6 metrekarelik iş yeri açtı.

İş yerinin önünde bir köpeği ezen taksi şoförünün görüntülerini paylaşması nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılanmış ve hapis cezası almıştı. İş yerinde tacize uğradığı iddiasıyla yaptığı şikâyet de haber olmuş, ancak bu dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

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