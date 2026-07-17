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Antalya'nın Alanya ilçesinde, siren çalarak trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracına ısrarla yol vermeyen otomobil sürücüsüne adeta ceza yağdı. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan kural ihlalinin ardından görüntüleri inceleyerek harekete geçen polis ekipleri, kural tanımaz sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygularken, ehliyetine 30 gün süreyle el koyarak aracını da trafikten men etti.

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