Ömer dizisi yeni oyuncu Hasan'ın kız kardeşi Melek kimdir?

Ömer dizisi pazartesi akşamları izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin kadrosu ise her geçen gün genişliyor. Son olarak Ömer'in kadrosuna oyuncu Türkü Su Demirel katıldı. Hasan'ın kız kardeşi Melek rolünde izlediğimiz Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? İşte Türkü Su Demirel'in oynadığı diziler.

Ömer dizisi yeni oyuncu kim, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Ömer'in kadrosuna dahil oluyor. Ömer dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Son olarak Ömer'in kadrosuna oyuncu Türkü Su Demirel de katıldı. Demirel, dizide Hasan'ın kız kardeşi "Melek" karakterini oynuyor. Peki, Türkü Su Demirel kimdir, kaç yaşında? Ömer dizisi Hasan'ın kız kardeşi Melek kim?

ÖMER DİZİSİ HASAN'IN KIZ KARDEŞİ MELEK KİM?

Ömer 46. bölümde; Reşat ile Ömer, Tahir'in hapse girmesini engellemek için Hasan'ı buldu. Kız kardeşini yalnız bırakamayacağını ifade eden Hasan, Reşat'lara 'Kardeşimin ailesi siz olacaksınız.' dedi. Böylece genç oyuncu Türkü Su Demirel, Ömer'e Melek rolüyle katıldı ve Ömer'in (Selahattin Paşalı) hayatına sürpriz şekilde dahil olacak.

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

Türkü Su Demirel, 3 Ağustos 1998'de İzmir'de doğdu. Türkü Su Demirel, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlıdır. 1,72 cm boyundadır.

Sinema Güzeli Yarışması birincisi olan Türkü Su Demirel, daha önce "Muhteşem İkili", "Maraşlı", "Son Nefesime Kadar", "Kader Oyunları" gibi yapımlarda rol almıştır.