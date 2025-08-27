Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ordu fındık fiyatları araştırılıyor! 27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Ordu fındık fiyatları araştırılıyor! 27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

- Güncelleme:
Fındık fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ordu başta olmak üzere Akçakoca, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünye, Zonguldak'taki fındık fiyatları hasat zamanı öncesi ve sonrasında merak konusu oldu. 27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, günlük fındık fiyatları…

Karadeniz’de fındık fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Üreticiler , 27 Ağustos 2025 Çarşamba itibarıyla serbest piyasada işlem gören fındık fiyatlarını ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) verilerini yakından takip ediyor.

27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ordu için güncel fiyatlar...

ORDU'DA ORTALAMA FINDIK FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

  • Sivri kalite: 216,63 TL
  • Levant kalite: 221,50 TL
  • Giresun kalite: 224,00 TL

27 AĞUSTOS FINDIK FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Döviz kurları, arz-talep dengesi, dış piyasa gelişmeleri gibi faktörler fındık fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle fındık fiyatları yükseliş eğilimindedir.

27 Ağustos fındık fiyatları şu şekildedir;

SivriLevantGiresun
Güncel Değer₺216,63₺221,50₺224,00
Bir Önceki Değer₺216,63₺221,50₺224,00
Değişim000
Değişim (%)0.0%0.0%0.0%

