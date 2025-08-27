Ordu fındık fiyatları araştırılıyor! 27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Karadeniz’de fındık fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Üreticiler , 27 Ağustos 2025 Çarşamba itibarıyla serbest piyasada işlem gören fındık fiyatlarını ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) verilerini yakından takip ediyor.

27 Ağustos fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Ordu için güncel fiyatlar...

ORDU'DA ORTALAMA FINDIK FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025

Sivri kalite: 216,63 TL

Levant kalite: 221,50 TL

Giresun kalite: 224,00 TL

Döviz kurları, arz-talep dengesi, dış piyasa gelişmeleri gibi faktörler fındık fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle fındık fiyatları yükseliş eğilimindedir.

