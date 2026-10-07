Organize İşler Karun Hazinesi, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı yeni hikayesiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Organize İşler serisinin bu kez dizi formatında devam edecek yapımı için yayın tarihi, platform bilgisi merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Organize İşler evreni, iki filmlik sinema macerasının ardından farklı bir formatla geri dönüyor. Yılmaz Erdoğan’ın Asım Noyan karakteriyle yeniden başrolde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi’nde ekip bu kez gizemli bir hazine haritasının peşine düşüyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yapım, Organize İşler serisinin sinema filmlerinden sonraki yeni halkasını oluştururken bu kez sekiz bölümlük bir dizi olarak hazırlandı.

Yeni yapımda Asım Noyan ve ekibinin karşısına gizemli bir hazine haritası çıkıyor. Haritanın ortaya çıkmasıyla birlikte ekip, acımasız rakipler ve uluslararası hazine avcılarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. İstanbul sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan hikayenin senaryosunu Yılmaz Erdoğan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman çıkacak, nereden izlenir? Platformu belli oldu

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Organize İşler: Karun Hazinesi, Netflix üzerinden izlenebilecek. Platformun resmi açıklamasında yapımın 16 Ekim’de yalnızca Netflix’te yayınlanacağı belirtildi.

Organize İşler Karun Hazinesi ne zaman çıkacak, nereden izlenir? Platformu belli oldu

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor. BKM imzalı projenin yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala