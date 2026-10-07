Yeraltı 2. sezon oyuncu kadrosu, dizinin yeni sezonun başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı yapımda yeni karakterler hikayeye dahil olurken bazı oyuncuların kadroda yer almaması dikkat çekti. Peki, Yeraltı yeni oyuncular kimler, kimler diziden ayrıldı?

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Yeraltı dizisi ikinci sezonuyla ekranlara dönerken oyuncu kadrosundaki değişiklikler de izleyicilerin yakın takibine girdi. Medyapım imzalı yapımın yeni sezonunda ana kadro büyük ölçüde korunurken hikayenin yönünü değiştirecek yeni karakterler de diziye katıldı. Yeni sezon kadrosunda kimlerin yer aldığı ve ilk sezondan hangi oyuncuların devam etmediği merak ediliyor.

YERALTI YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Yeraltı’nın ikinci sezonunda kadroya katılan en dikkat çekici isimler arasında İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer bulunuyor. İsmail Hacıoğlu Rüzgar karakteriyle, Şükran Ovalı ise Derya karakteriyle kadroda yer alıyor. Şükran Ovalı’nın canlandırdığı Derya, Bozkurt’un geçmişinde önemli bir yere sahip olan eski sevgilisi olarak hikayeye dahil oluyor.

Yeraltı yeni oyuncular kimler, kimler diziden ayrıldı? Yeraltı 2. sezon oyuncu kadrosu

Öte yandan Hakan Dinçkol, Bora Sivri, Burak Bingöl ve Jak Cem Avnayim de Yeraltı kadrosuna katılan isimler arasında. Hakan Dinçkol ile Burak Bingöl’ün konsey üyelerini canlandıracağı, Bora Sivri’nin Rüzgar’ın sağ kolu olarak hikayede yer alacağı belirtildi. Jak Cem Avnayim’in ise Derya’nın eşi Bora karakterine hayat verecek.

Yeraltı yeni oyuncular kimler, kimler diziden ayrıldı? Yeraltı 2. sezon oyuncu kadrosu

YERALTI KİMLER DİZİDEN AYRILDI?

Yeraltı’nın ikinci sezonunda ilk sezon kadrosunda bulunan bazı oyuncular yer almıyor. Kartal karakterini canlandıran Cemal Hünal’ın hikayesi ilk sezonun sonunda tamamlandı ve oyuncu yeni sezon kadrosunda bulunmuyor. Volkan karakterine hayat veren Burak Çelik de ikinci sezon öncesinde projeden ayrılan isimlerden biri oldu.

Yeraltı yeni oyuncular kimler, kimler diziden ayrıldı? Yeraltı 2. sezon oyuncu kadrosu

YERALTI 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Yeraltı’nın ikinci sezonunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Hülya Gülşen, Koray Şahinbaş, Hakan Çelebi, Emir Benderlioğlu, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Ekrem Tamer, Hakan Dinçkol, Bora Sivri, Burak Bingöl ve Jak Cem Avnayim gibi isimler yer alıyor.

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