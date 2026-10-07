Aşk ve Taht dizisinin ekran macerasına ilişkin alınan kararın ardından gözler final bölümüne çevrildi. Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı dizinin final tarihi ve nedeni izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Aşk ve Taht dizisinin ekran macerasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bozdağ Film imzalı yapım, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hikayesini konu alırken Akın Akınözü, Merjem Siljak ve Simay Barlas'ın yer aldığı oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ATV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Dizinin devam edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerin ardından final takvimi de belli oldu.

AŞK VE TAHT FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN

Aşk ve Taht, 7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan 5. bölümüyle final yapıyor. 9 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlara gelen yapım böylece yaklaşık bir aylık yayın macerasının ardından izleyicisine veda ediyor.

Aşk ve Taht final bölümü ne zaman, neden final yapıyor? Aşk ve Taht final bölümü

AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aşk ve Taht'ın erken final kararında reyting performansının beklentilerin altında kalmasının etkili olduğu belirtildi. Dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanmış, yapımın sonraki bölümlerinin çekilip çekilmeyeceğine ise yayınlanan bölümlerin izlenme sonuçlarına göre karar verilmesi planlanmıştı. Beşinci bölümün çekiminin ardından ekibe üç günlük ara verildiği ve son reyting sonuçlarının değerlendirmeye alındığı aktarıldı. Beklenen yükselişin gerçekleşmemesi üzerine yeni bölümlerin çekimlerine devam edilmemesi yönünde karar alındı.

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