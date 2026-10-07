Mercan Köşk final kararı dizinin geleceğine ilişkin yeni gelişmelerin ardından gündeme geldi. ATV ekranlarında yayınlanan yapımın akıbeti, final iddialarının nedeni ve dizinin ekran yolculuğunun nasıl devam edeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Mercan Köşk, yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alırken dizinin yayın planına ilişkin kulis bilgileri gündem oldu. Tarsus'ta çekilen ve geniş oyuncu kadrosuyla ekrana gelen yapımın geleceği merak edilirken gözler ATV'den gelecek açıklamalara çevrildi.

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

Mercan Köşk için final kararı alındığı bildirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, 7. bölümde ekran macerasını tamamlayacak. Haberde final kararının, dizinin reytinglerde beklenen seviyeye ulaşamamasının ardından alındığı belirtildi. Yapım, 5 Eylül'de ilk bölümüyle yayına başlamış ve cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmuştu.

Mercan Köşk final mi yapıyor? İşte nedeni

MERCAN KÖŞK KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Aktarılan bilgilere göre Mercan Köşk, 7. bölümde final yapacak. ATV'nin güncel sayfasında 10 Ekim Cumartesi günü için 6. bölüm fragmanları yayımlanmış durumda. Buna göre yayın planında bir değişiklik olmazsa 7. bölüm dizinin son bölümü olacak.

Mercan Köşk final mi yapıyor? İşte nedeni

Dizi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü yayın hayatına başlamıştı. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı yapımın kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür ve Haki Biçici gibi isimler de yer alıyor. Tarsus'un atmosferinde çekilen Mercan Köşk'ün hikayesi, kayıp bir eşin peşinden yeniden Tarsus'a dönen Cemre ile iki aile arasında yıllardır süren sırlar ve hesaplaşmalar üzerine kuruluyor.

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