Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterleri, Star TV'nin yeni sezon dizisinin ekrana gelmesiyle birlikte araştırılıyor. Ay Yapım imzalı yapımda genç oyuncular ile deneyimli isimler aynı kadroda buluşurken Hülya, Sarp, Neslihan ve Erim başta olmak üzere karakterlerin hikayedeki yeri merak ediliyor.

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Başkalarının Hayatı, Hülya'nın hayalini kurduğu dünyaya ulaşmak için çıktığı yolculuğu konu alıyor. Dizinin başrollerini Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu paylaşırken Mehmet Aslantuğ, Oya Okar, Tolga Tekin ve Sezin Akbaşoğulları da hikayenin önemli karakterlerine hayat veriyor.

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI

Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Mehmet Aslantuğ, Oya Okar, Tolga Tekin, Sezin Akbaşoğulları, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç ve Erkan Bektaş yer alıyor. Dizinin yapımını Ay Yapım üstlenirken yapımcı koltuğunda Kerem Çatay, senaryoda Banu Kiremitçi Bozkurt yer alıyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterleri! Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

BAŞKALARININ HAYATI KARAKTERLERİ

Hülya - Eylül Lize Kandemir: Üniversiteyi yarı burslu kazanan Hülya, annesi ve ablasıyla kısıtlı imkanlar içinde yaşayan hırslı bir genç kadındır. Üniversitede tanıştığı Neslihan sayesinde daha önce uzaktan baktığı varlıklı dünyanın içine girer ve hayatını değiştirmek için giderek daha riskli adımlar atmaya başlar.

Sarp - Burak Berkay Akgül: Doktor Sarp, Hülya'nın üniversite hayatıyla birlikte tanıştığı yeni çevrenin önemli isimlerinden biridir. Hülya'nın dikkatini çeken Sarp, onun Neslihan ve Erim'le kurduğu ilişkilerde de belirleyici bir noktada dururken hikayenin ilerleyen bölümlerindeki çatışmaların merkezine dahil oluyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterleri! Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

Neslihan - Doğa Bayram: Varlıklı Özkaran ailesinin kızı olan Neslihan, Hülya'nın üniversitede tanıştığı ve hayatının yönünü değiştiren kişidir. Hülya'yı kendi dünyasına dahil eden Neslihan'ın çocukluk aşkı Erim'le ilgili sakladığı bir sır bulunurken bu sır iki genç kadın arasındaki ilişkinin de temel kırılma noktalarından birini oluşturur.

Erim - Demirhan Demircioğlu: Korhanlı ailesinin oğlu Erim, Londra'dan dönüşüyle birlikte Neslihan ve Hülya'nın hayatında yeni bir sürecin başlamasına neden oluyor. Jale ve Haluk'un oğlu olan karakterin Hülya'ya olan ilgisi, Neslihan'la geçmişten gelen ilişkisinin üzerine yeni bir çatışma ekliyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterleri! Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

Fikret - Mehmet Aslantuğ: Fikret Özkaran, iş dünyasında başarılı ve köklü bir aileden gelen bir iş insanı olarak hikayede yer alıyor. Kızı Neslihan'a son derece bağlı olan Fikret, ailesini korumaya çalışan ancak kendi kuralları konusunda taviz vermeyen bir karakter olarak tanımlanıyor.

Jale - Oya Okar: Jale Korhanlı, varlıklı ve köklü bir aileden gelen Erim'in annesidir. Oğluna oldukça düşkün olan Jale, onun için sınırlarını zorlayabilen ve ilerleyen bölümlerde farklı yönleri ortaya çıkması beklenen bir karakter olarak hikayede yer alıyor.

Haluk - Tolga Tekin: Haluk Korhanlı, Erim'in babası ve iş dünyasında yer alan hırslı bir isimdir. Başarı odaklı yapısıyla öne çıkan Haluk, Korhanlı ailesinin gücünü ve üst sınıf dünyasını temsil eden karakterlerden biri olarak dizide yer alıyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterleri! Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu

Mediha - Sezin Akbaşoğulları: Mediha, Özkaran ailesinin hayatında önemli bir konuma sahip ve özellikle Neslihan'la yakın bağıyla dikkat çekiyor. Hülya'nın anlattıklarından şüphelenmeye başlaması ve onu araştırması, karakteri hikayedeki sırların ortaya çıkması bakımından önemli bir noktaya taşıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Hazar Motan Sema, Feri Baycu Neriman, Esra Kızıldoğan Perihan, Ali Pınar Yusuf, Sinem Dağ Dila, Lorin Merhart Mustafa, Fırat Kaymak Cengo, Deniz Ekinci Gülizar, Cem Baza Hüseyin, İbrahim Şahin Nihat, Zümra Sağdınç Zeynep ve Erkan Bektaş Salih karakterlerini oynuyor.

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