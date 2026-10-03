Başkalarının Hayatı dizisi, İstanbul’un farklı semtlerinde kurulan setleri, köşk sahneleri ve mahalle çekimleriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Star TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı dizinin üniversite, Özkaran ailesinin yaşadığı köşk ve Hülya’nın mahallesinin nerede çekildiği araştırılıyor.

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Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizide mekan seçimi de bu karşıtlığı destekliyor. Yapım şirketi ve yayıncı tarafından bütün setlerin açık adreslerini içeren resmi bir liste paylaşılmasa da güncel kaynaklarda çekimlerin İstanbul merkezli yürütüldüğü ve farklı bölgelerden yararlanıldığı belirtiliyor.

BAŞKALARININ HAYATI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Güncel çekim yeri bilgilerine göre yapımın önemli bir bölümü Beykoz’daki plato ve set alanlarında hazırlanırken dış mekan sahnelerinde İstanbul’un farklı noktalarından yararlanılıyor. Beykoz’un yanı sıra Balat, Üsküdar, Galata, Beşiktaş, Nişantaşı ve Boğaz çevresi çekim bölgeleri arasında gösteriliyor. Sokak ve dış mekan çekimlerinde İstanbul’un tarihi dokusundan faydalanılıyor.

Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor? Başkalarının Hayatı çekim yerleri

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ ÜNİVERSİTE, KÖŞKTE ÇEKİLİYOR?

Başkalarının Hayatı’nın hikayesinde üniversite önemli bir yere sahip. Hülya’nın üniversiteye başlaması ve burada Neslihan ile tanışması, karakterin hayatında yeni bir dönemin kapısını açıyor. Üniversite sahnelerinin çekim yeri açıklanmadı.

İzleyicilerin merak ettiği diğer mekan ise Özkaran ailesinin yaşadığı gösterişli yapı oldu. Köşk ve yalı sahnelerinin Boğaz hattında, özellikle Sarıyer ve Beykoz çevresindeki mekanlardan yararlanılarak çekildiği düşünülüyor.

Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor? Başkalarının Hayatı çekim yerleri

BAŞKALARININ HAYATI HÜLYA'NIN MAHALLESİ NEREDE?

Dizinin İstanbul’un farklı bölgelerine yayılan bir çekim programı bulunuyor ve bazı sahnelerde başka tarihi semtler ile plato alanlarından da yararlanılabiliyor. Hülya’nın evi ya da mahallesinin açık adresi açıklanmadığı için çekim bölgesini genel olarak Balat ve eski İstanbul dokusuna sahip mahallelerde çekildiği biliniyor.

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