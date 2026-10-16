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Organize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?

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Organize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?
Başlık ResmiOrganize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?

Organize İşler serisini bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşturan Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim itibarıyla yayına girdi. Yılmaz Erdoğan’ın yeniden Asım Noyan karakteriyle yer aldığı yapımın nereden izleneceği, hangi platformda yayınlandığı ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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İki filmlik serüvenin ardından sekiz bölümlük dizi formatına taşınan Organize İşler: Karun Hazinesi, yeni hikayesiyle izleyici karşısına çıktı. Gizemli bir hazine haritası etrafında gelişen yapımda Asım Noyan ve ekibi, uluslararası avcıların da dahil olduğu tehlikeli bir yarışın içine sürükleniyor. Yapımın yayın tarihi, platformu ve geniş oyuncu kadrosu son günlerde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ NEREDEN İZLENİR?

Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 itibarıyla Netflix üzerinden izlenebiliyor. Yapım tüm dünya ile aynı anda platformun kataloğuna eklendi. Organize İşler evrenini yeniden ekrana taşıyan dizide bu kez hikayenin merkezinde gizemli bir hazine haritası bulunuyor. Asım Noyan ve ekibi haritanın ortaya çıkmasıyla yeni bir maceraya atılırken karşılarına hem rakip gruplar hem de uluslararası hazine avcıları çıkıyor.

Organize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?
Başlık ResmiOrganize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ HANGİ PLATFORMDA?

Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix’te yayınlanıyor. Dizi 16 Ekim’de platformda izleyiciyle buluştu. BKM tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı yapımın yapımcılığını Necati Akpınar üstleniyor. Daha önce sinema filmi olarak izleyici karşısına çıkan Organize İşler serisinin yeni halkası, sekiz bölümlük dizi formatıyla devam ediyor.

Organize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?
Başlık ResmiOrganize İşler Karun Hazinesi nereden izlenir, hangi platformda?

ORGANİZE İŞLER KARUN HAZİNESİ OYUNCULARI

Organize İşler: Karun Hazinesi oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor. Yılmaz Erdoğan, serinin önceki yapımlarında olduğu gibi Asım Noyan karakteriyle hikayenin ana karakteri olarak bulunuyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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