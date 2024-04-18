Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak
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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2024 ne zaman, sorusu hız kazandı. 18 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Orman Genel Müdürlüğü'nün engelli ve eski hükümlü statüsünde 68 daimi işçi istihdam edeceği yayınlandı. OGM'nin işçi alımı hangi tarihte, şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Orman Genel Müdürlüğü 68 personel alacak. Engelli ve eski hükümlü statüsünde istihdam edilecek işçiler Taşralarda görevlendirilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli ve eski hükümlü 68 işçi alımı hangi tarihte, şartları neler?
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 68 İŞÇİ ALACAK
OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 engelli ve 38 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 68 daimi işçi alacak.
Adaylarda aranacak şartları İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.
OGM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
İlanlar 22-26 Nisan döneminde İŞKUR üzerinden duyurulacak.
Sözlü ve uygulamalı sınava girecek olan adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu netleşecek.
Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında ve ilgili OGM internet sitesinden açıklanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi