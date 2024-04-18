Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:40 - Güncelleme:

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2024 ne zaman, sorusu hız kazandı. 18 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Orman Genel Müdürlüğü'nün engelli ve eski hükümlü statüsünde 68 daimi işçi istihdam edeceği yayınlandı. OGM'nin işçi alımı hangi tarihte, şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...