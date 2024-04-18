Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman Genel Müdürlüğü engelli ve eski hükümlü 68 işçi alacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı 2024 ne zaman, sorusu hız kazandı. 18 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Orman Genel Müdürlüğü'nün engelli ve eski hükümlü statüsünde 68 daimi işçi istihdam edeceği yayınlandı. OGM'nin işçi alımı hangi tarihte, şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Orman Genel Müdürlüğü 68 personel alacak. Engelli ve eski hükümlü statüsünde istihdam edilecek işçiler Taşralarda görevlendirilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman? Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli ve eski hükümlü 68 işçi alımı hangi tarihte, şartları neler? 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 68 İŞÇİ ALACAK

 OGM'nin taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 30 engelli ve 38 eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 68 daimi işçi alacak.

Adaylarda aranacak şartları İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü 68 işçi alacak - 1. Resim

OGM İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İlanlar 22-26 Nisan döneminde İŞKUR üzerinden duyurulacak. 

Sözlü ve uygulamalı sınava girecek olan adaylar, noter huzurunda çekilecek kura sonucu netleşecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında ve ilgili OGM internet sitesinden açıklanacak.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali! Sanat yönetmeni: Bakanlık desteğiyle bu aşı tuttu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİLSEM sınav sonuçları saat 11.00'dan sonra erişime açılacak - HaberlerBİLSEM sınav sonuçları saat 11.00'dan sonra erişime açılacakTCG Anadolu'ya benzetilen İspanya Hücum Gemisi helikopterleriyle İstanbul Sarayburnu limanında - HaberlerTCG Anadolu'ya benzetilen İspanya Hücum Gemisi helikopterleriyle İstanbul Sarayburnu limanındaİran'lı sanatçı Sayna Soleimanpour "saynarte" hayatı ve biyografisi - Haberlerİran'lı sanatçı Sayna Soleimanpour "saynarte" hayatı ve biyografisi18 nisan Tokat Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okullar tatil - Haberler18 nisan Tokat Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okullar tatilFenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacak - HaberlerFenerbahçe'nin Konferans Ligi maçı saat 22.00'de başlayacakİstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecek - Haberlerİstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecek
Sonraki Haber Yükleniyor...