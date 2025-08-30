Ortaokul ne zaman açılıyor?

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ardından okula başlayacak. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek. Özellikle ortaokulun açılacağı tarih öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ORTAOKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacaktır. Ortaokullar da bu tarihte açılacaktır.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Türkiye genelide 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yapacak. Ancak, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1.sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında olacaktır.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ile birlikte ara tatiller toplam 9 gün sürecek.



İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025



Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026



İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026



Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

2026 yılında resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. Buna göre, ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı’nın dışında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor.



Ramazan Bayramı, 2026 yılında 19 Mart tarihine başlayıp 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 4 gün sürecek ve 26 Mayıs’ta başlayacaktır.

İşte, diğer resmi tatil günleri;

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı