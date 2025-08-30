Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Ortaokul ne zaman açılıyor?

Ortaokul ne zaman açılıyor?

- Güncelleme:
Yaz tatilinin sona ermesine günler kala baz öğrenciler, ortaokulun açılış tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Buna göre, okulların açılış tarihi belli oldu. İşte, MEB 2025-2026 çalışma takviminin detayları…

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ardından okula başlayacak. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek. Özellikle ortaokulun açılacağı tarih öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 

Ortaokul ne zaman açılıyor? - 1. Resim

ORTAOKUL NE ZAMAN AÇILIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacaktır. Ortaokullar da bu tarihte açılacaktır.

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Türkiye genelide 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders başı yapacak. Ancak, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1.sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında olacaktır. 

Ortaokul ne zaman açılıyor? - 2. Resim

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu ile birlikte ara tatiller toplam 9 gün sürecek.

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

Ortaokul ne zaman açılıyor? - 3. Resim

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

2026 yılında resmi tatil günlerinde okullar kapalı olacak. Buna göre, ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı’nın dışında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor.

Ramazan Bayramı, 2026 yılında 19 Mart tarihine başlayıp 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 4 gün sürecek ve  26 Mayıs’ta başlayacaktır.

İşte, diğer resmi tatil günleri;

  • 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
  • 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

