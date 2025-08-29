Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ailelere okul sezonu uyarısı: Bağışıklığı güçlendirin

Ailelere okul sezonu uyarısı: Bağışıklığı güçlendirin

Ailelere okul sezonu uyarısı: Bağışıklığı güçlendirin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, ailelere okul döneminde dikkat edilmesi gereken hususları hatırlattı. Arvas ebeyenlere "Çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirin, enfeksiyon riskini azaltın" diyerek uyarıda bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar, kalabalık ortamlara geri dönüyor ve bu durum enfeksiyon riskini artırıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hafit Arvas, bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. 

DÜZENLİ EL YIKAMA, BESLENME, UYKU…

Özellikle grip, soğuk algınlığı ve diğer viral enfeksiyonların yaygınlaştığı bu mevsimde, hijyen kurallarına ek olarak bağışıklığı destekleyici adımlar atmanın hastalıkları önlemede etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, düzenli el yıkamanın yanı sıra beslenme ve uyku düzeninin de bağışıklığı doğrudan etkilediğini belirterek; "Bağışıklığı güçlendirmek için pratik yöntemler arasında dengeli beslenme öne çıkıyor. Çocukların günlük diyetinde meyve, sebze ve probiyotik gıdalar yer almalı. C vitamini ve çinko gibi takviyeler doktor kontrolünde kullanılabilir. Ayrıca, yeterli uyku ve fiziksel aktivite bağışıklık hücrelerini aktif hale getirir." şeklinde konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK UZUN BİR SÜREÇ

Ebeveynlere, çocuklarının aşı takvimini güncel tutmalarını tavsiye eden Uzm. Dr. M. Hafit Arvas, okul öncesi rutin kontrollerin enfeksiyon riskini azalttığını vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bu adımlar, çocukların okul ortamında daha dirençli olmasını sağlayarak, hastalık nedeniyle kaybedilen okul günlerini minimuma indirebilir. Enfeksiyon riskini azaltmak ebeveynlerin proaktif yaklaşımıyla mümkündür. Herhangi bir belirti fark edildiğinde hemen doktora başvurun; erken müdahale komplikasyonları önler. Bağışıklık güçlendirmenin uzun vadeli bir süreç olduğunu ve ailelerin bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Okulların açıldığı bu dönemde, çocukların sağlığını korumak için hijyen ve bağışıklık odaklı stratejiler, hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlayacaktır."

