Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Simge Sağın’dan çarpıcı itiraf! “Çocukken istismara uğradım” diyerek açıkladı

Simge Sağın’dan çarpıcı itiraf! “Çocukken istismara uğradım” diyerek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Simge Sağın’dan çarpıcı itiraf! “Çocukken istismara uğradım” diyerek açıkladı
Simge Sağın, İstismar, Çocuk İstismarı, Taciz, Sessizlik, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Simge Sağın, çocukluk döneminde yaşadığı istismarı sosyal medyada paylaştı. Şimdilerde taciz iddialarının gündeme oturduğu magazin dünyasında Sağın da çocukken cinsel istismara uğradığını dile getirdi. Yaşadığı korku nedeniyle sessiz kaldığını belirten şarkıcı, “Birlikte olursak ancak son bulacak” dedi.

Oyunculuk ve eğlence sektöründe taciz ifşaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bazı mağdurlar tacizcilerinin kim olduğunu açıkça belirtirken, bazıları isim vermeden yaşadıklarını paylaşıyor. 

Simge Sağın’dan çarpıcı itiraf! “Çocukken istismara uğradım” diyerek açıkladı - 1. Resim

“BİZ SUSTUKÇA MELEK YÜZLÜ ŞEYTANLAR ÇOĞALDI”

Son olarak bir itiraf da Simge Sağın’dan geldi. Sağın, çocuk yaşta yaşadığı istismarı korktuğu için uzun süre sessiz kaldığını belirtti. Ancak artık suskunluğun kötüleri cesaretlendirdiğini ve bunun değişmesi gerektiğini vurguladı. Mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

“Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…) Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!”

Simge Sağın’dan çarpıcı itiraf! “Çocukken istismara uğradım” diyerek açıkladı - 2. Resim

Sağın, kendisini istismar eden kişinin kimliği hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak"Tam bitti" derken başka kabus başladı! Ciddi boyutlara ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğa Lara Akkaya’nın ifşası sonrası Tayanç Ayaydın ‘Ben Leman’ dizisinden çıkarıldı - MagazinTaciz iddiaları ile gündemdeydi... Darbe üstüne darbe!Taylor Swift'ten sürpriz nişan! Trump çifti tebrik etti - MagazinTaylor Swift'ten sürpriz nişan! Trump çifti tebrik ettiÜnlü oyuncudan acı haber! Verónica Echegui hayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli oldu - MagazinÜnlü oyuncudan acı haber! Hayatını kaybettiİddiaların hedefindeki Tayanç Ayaydın sessizliğini bozdu! Taciz mesajlarına günler sonra ilk açıklama… - MagazinSessizliğini bozdu! İddiaların odağındaki isimden açıklamaHakan Ural’ın kızı Gisella, sosyal medyada gündem oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası" - Magazin12 yaşındaki kızı gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"Doğa Lara Akkaya’nın taciz iddialarına destek: Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın’ı takipten çıkardı - MagazinDoğa Lara Akkaya’nın taciz iddialarına destek: Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın’ı takipten çıkardı
Sonraki Haber Yükleniyor...