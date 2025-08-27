Simge Sağın’dan çarpıcı itiraf! “Çocukken istismara uğradım” diyerek açıkladı

Oyunculuk ve eğlence sektöründe taciz ifşaları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bazı mağdurlar tacizcilerinin kim olduğunu açıkça belirtirken, bazıları isim vermeden yaşadıklarını paylaşıyor.

“BİZ SUSTUKÇA MELEK YÜZLÜ ŞEYTANLAR ÇOĞALDI”

Son olarak bir itiraf da Simge Sağın’dan geldi. Sağın, çocuk yaşta yaşadığı istismarı korktuğu için uzun süre sessiz kaldığını belirtti. Ancak artık suskunluğun kötüleri cesaretlendirdiğini ve bunun değişmesi gerektiğini vurguladı. Mesajında ise şu ifadelere yer verdi:

“Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…) Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!”

Sağın, kendisini istismar eden kişinin kimliği hakkında bir açıklamada bulunmadı.