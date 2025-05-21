Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Taraftarlar Osimhen'e veda etmek istemiyor!

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 25. kez mutlu sona ulaşarak Türk futbol tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Bu tarihi başarının ardından teknik direktör Okan Buruk ve kulüp başkanı Dursun Özbek, takımın yıldız ismi Victor Osimhen’in geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Kayserispor karşısında alınan galibiyet ve gelen şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray camiasında büyük sevince neden oldu. Fakat coşkunun ortasında akıllarda tek bir soru var: Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?

Sarı-kırmızılı kulübün teknik adamı Okan Buruk bu soruya net bir cevap vererek kulübün oyuncuyu takımda tutmak için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Buruk Osimhen’in mevcut kadronun vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekerken, yıldız futbolcunun Türkiye’de geçirdiği süreden memnun olduğunu belirtti.

Galatasaray’ın bu sezon saha içinde yakaladığı başarıda Osimhen’in katkısının altını çizen deneyimli teknik adam, takımın istikrarını korumanın öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

OKAN BURUK: “OSIMHEN’İN MUTLULUĞU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Okan Buruk şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda taraftarın Osimhen’e olan ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Buruk yıldız oyuncunun takım içinde güçlü bir uyum yakaladığını ve kulübe aidiyet hissettiğini vurgulayarak “Kadro istikrarı bizim için çok önemli. Osimhen gibi önemli bir oyuncunun Türkiye’de mutlu olması, bizim de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.

Buruk ayrıca yeni sezonda Avrupa kupaları ve yerel turnuvalarda başarı hedeflerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

DURSUN ÖZBEK: “KARAR OSIMHEN’İN OLACAK”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Victor Osimhen hakkında yapılan değerlendirmelere katıldı. Taraftarların oyuncuya olan sevgisinin kendilerini motive ettiğini belirten Özbek, bu sürecin en önemli noktasının Osimhen’in vereceği karar olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, “Victor genç ve kariyerinin önemli bir döneminde. Ona olan ilgi büyük ama en değerli olan şey onun kalpten ne istediği. Biz onunla görüşeceğiz ve kararına göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Özbek Osimhen’in Galatasaray formasını Şampiyonlar Ligi sahnesinde giymesini herkesin görmek istediğini, bunun hem kulüp hem de taraftarlar için büyük anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

TARAFTARLARIN OSIMHEN SEVGİSİ ZİRVEDE

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen’in performansı ve sahadaki liderliği nedeniyle onu adeta bağrına bastı. Sosyal medyada sık sık yıldız oyuncunun takımda kalması yönünde çağrılar yapılırken, tribünlerde açılan pankartlar ve tezahüratlar da Osimhen'in kalması için Galatasaray'lıların ısrarcı olduğunu gösterdi. Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı sorusu, Galatasaray gündeminin en sıcak başlığı olmaya devam ediyor.