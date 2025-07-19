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Osimhen İstanbul'a ne zaman gelecek? Transferde son gelişmeler takip ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen İstanbul&#039;a ne zaman gelecek? Transferde son gelişmeler takip ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alarak Süper Lig şampiyonu olmasına katkı sağlayan Victor Osimhen'in bonservisini almak için sona gelindi. Osimhen transfer son gelişmeler merak edilirken Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek taraftarın gündeminde.

Osimhen İstanbul'a ne zaman gelecek merak ediliyor. Galatasaray 2024-2025 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandıran performansıyla taraftarın da yoğun ilgisini görüyor. Bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen'in transferindeki gelişmeleri merak ediliyor. 

OSİMHEN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK? 

Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüşü, futbolseverler arasında heyecana neden oldu. İtalyan medyası ve Galatasaray'a yakın kaynaklar transferin resmi olarak tamamlanması için son detayların görüşüldüğünü ve Osimhen'in birkaç gün içinde İstanbul'a geleceğini söyledi.

21 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul'a gelerek takımla antrenmanlara katılmasının beklendiği söyleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Osimhen İstanbul'a ne zaman gelecek? Transferde son gelişmeler takip ediliyor - 1. Resim

OSİMHEN GALATASARAY TRANSFERİ SON DURUM

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile uzun süredir devam eden görüşmelerde anlaşmaya vardı. İtalyan basının haberine göre, 

Sarı-kırmızılılar Napoli’ye 40 milyon euro peşin, 2026’ya kadar ise 35 milyon euro daha ödeyerek toplamda 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini karşılayacak.

Osimhen İstanbul'a ne zaman gelecek? Transferde son gelişmeler takip ediliyor - 2. Resim

Anlaşmada dikkat çeken madde ise Osimhen'in 2027^ye kadar Serie A'daki herhangi bir takıma transferini engelleyen maddesi ise dikkat çekti. 

Transfer detaylarının kısa süre içinde netleşerek duyurulması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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