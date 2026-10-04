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Osmaniye'de deprem mi oldu, yıkım var mı? 4 Ekim son dakika deprem verileri AFAD tarafından duyuruldu

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Osmaniye'de deprem mi oldu, yıkım var mı? 4 Ekim son dakika deprem verileri AFAD tarafından duyuruldu
Başlık ResmiOsmaniyede deprem mi oldu

Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Osmaniye depremde yıkım var mı, ölü ya da yaralı var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğleden sonra meydana gelen iki depremin ardından Osmaniye'den de kuvvetli bir sarsıntı haberi geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre ilk deprem saat 14.19'da Saimbeyli'de gerçekleşti. 4,8 büyüklüğündeki bu sarsıntının ardından aynı ilçede saat 14.36'da 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Peki, Osmaniye'de deprem mi oldu? Osmaniye depremde yıkım var mı, ölü ya da yaralı var mı?

Osmaniyede deprem mi oldu? 4 Ekim son dakika deprem verileri AFAD tarafından duyuruldu
Başlık ResmiOsmaniyede deprem mi oldu? 4 Ekim son dakika deprem verileri AFAD tarafından duyuruldu

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Saimbeyli'deki ikinci sarsıntıdan yalnızca birkaç dakika önce ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 14.43'te ise Sumbas merkezli 5,2 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntı yaşandı.

Yaklaşık 24 dakikalık zaman diliminde Adana ve Osmaniye'de 4 deprem meydana geldi.

Osmaniyede deprem mi oldu? 4 Ekim son dakika deprem verileri AFAD tarafından duyuruldu
Başlık ResmiOsmaniyede deprem mi oldu? 4 Ekim son dakika deprem verileri AFAD tarafından duyuruldu

OSMANİYE DEPREMDE YIKIM VAR MI, ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AFAD art arda yaşanan depremlerin ardından ''Osmaniye depremde yıkım var mı, ölü ya da yaralı var mı?'' sorularına ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ''Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye ilimizin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' ifadelerine yer verildi.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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