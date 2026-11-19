KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanması ardından gözler bir kez daha merkezi atamalara çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adayların beklediği KPSS 2026/2 merkezi atama tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruluyor. Peki, KPSS 2.dönem merkezi atamalar ne zaman?

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KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri için geri sayım başladı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, açıklanan takvime göre tercihlerini yapabilecek. Birinci ve ikinci dönem tercih tarihleri daha önce duyurulmuştu. İkinci döneme ilişkin ayrıntılar ise tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.

MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav ve yerleştirme takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık-24 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM takvimi paylaştı! KPSS 2.dönem merkezi atamalar ne zaman?

TERCİH KILAVUZU İLE SÜREÇ BELLİ OLACAK

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte tercih edilebilecek kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları açıklanacak. Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen koşulları dikkatle incelemesi ve nitelik kodlarına uygun kadroları seçmesi gerekiyor.

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