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ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından her an yayımlanması bekleniyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, üniversite tercihlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini bu kılavuz aracılığıyla öğrenebilecek. Peki, Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna odaklanmış durumdadır. YKS tercih kılavuzu, üniversite adayları için büyük bir önem taşır. Adeta rehber niteliği taşıyan kılavuzda, üniversitelerin bölümleri, taban puanları, kontenjan bilgileri, öğrenim süresi ve özel şartlar gibi önemli bilgiler yer alacak.

Öğrenciler, YKS tercih kılavuzunun açıklanmasıyla kendilerine uygun bölüm ve üniversiteleri tercih listelerine ekleyecek. Peki, Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor? İşte cevabı...

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor? - 1. Resim

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BUGÜN MÜ, YARIN MI BAŞLIYOR?

2025 YKS tercih işlemleri, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite tercihleri ne bugün ne de yarın başlayacaktır.1 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla YKS tercih işlemleri yapılacaktır.

ÖSYM AİS https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak üniversite tercihinde bulunabilecek.

ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2025: Üniversite tercihleri bugün mü, yarın mı başlıyor? - 2. Resim

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan yeni duyuruyla beraber üniversite programları ve kontenjanlarıyla ilgili çalışmaların tamamlandı. 

Bugün YKS kılavuzu erişime açılacaktır. Saat kaçta yayımlanacağı ise bilinmemektedir. YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşılmasıyla haberimize eklenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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