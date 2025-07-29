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ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi
ÖTV, Araba Fiyatları, ÖTV Düzenlemesi, Fiat Egea, Honda Jazz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar belli oldu. Yeni ÖTV düzenlemesi pek çok marka ve modelde fiyat artışına neden olurken bazı araçlarda fiyat düşüşü de yaşandı. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar ÖTV oranları değişikliği ile en ucuz ve pahalı otomobilleri araştırıyor.

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar fiyat listesi kamuoyunun gündeminde yer alıyor. ÖTV artışı sonrası araç piyasasındaki dalgalanma ikinci el fiyatları etkilerken bazı sıfır araçlar da kampanyalar yapıldı. 

ÖTV DÜZENLEMESİ İLE FİYATI DÜŞEN ARAÇLAR

27 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV düzenlemesi, motor hacmi 1400 cc ve altına yükseltilen eşik nedeniyle bazı araba modellerinde fiyat düşüşü yaşandı. Yerli üretim araçları desteklemek için matrah limitlerini artırırken, 1400 cc ve altı motorlu araçlarda vergi dilimlerini düşürdü.

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi - 1. Resim

Elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselirken, 160 kW altı motorlu ve matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayan modellerde fiyat avantajı sağlandı.

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar arasında Citroen Aircross SUV, C4 ve C4X modellerinde yaklaşık yüzde 3 düşüş gerçekleşti. 

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi - 2. Resim

Honda Jazz e:HEV modelinde yine yaklaşık yüzde 3 ve Opel'in Corsa ve Frontera modellerinde yüzde 2.8 düşüş yaşandı. 

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi - 3. Resim

Fiat Egea Sedan modelindeki araçlarda ise yüzde 5,5'lik düşüş yaşandı. 

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi - 4. Resim

Volkswagen grubunda Polo, T-Cross ve Taigo modellerinde fiyatlarında ortalama yüzde 2,73 düşüş kaydedildi.

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi - 5. Resim

Çin otomobil markası BYD'nin SEAL U EV modelinde yüzde 10,7'lik düşüş kaydedildi. Fiyatı, 2.690.000 TL'den
2.403.250 TL'ye düşerek yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen araçlar hangileri? İşte fiyat listesi - 6. Resim

ÖTV DÜZENLEMESİ İLE FİYATI ARTAN ARAÇLAR

Tesla Model Y 

Standart Range, 

Togg T10X, 

Elektrikli Mini Cooper Countryman, 

Volkswagen Amarok, 

Otokar Foton Tundland, 

Toyota Hilux, 

BYD Seal U DM-i

Volkswagen ID.4 125kW Pure

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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