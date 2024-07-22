Özellikleriyle dikkat çeken Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring modelinin Temmuz sonunda satışa sunulacak

Güney Kore merkezli Samsung Unpacked etkinliğinde ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring modelini tanıttı. Temmuz ayı sonunda Türkiye’de satışı başlaması beklenen Galaxy Ring akıllı yüzük yapay zeka desteğiyle kalp atışı, kandaki oksijen ve vücut sıcaklığını ölçüyor.

Samsung, Oura Ring akıllı yüzüğe rakip olacak nitelikte olan ve ABD’de satışa sunulduğu andan itibaren stokları hızlıca tükenen Galaxy Ring modeli için yaptığı duyuruda yalnızca kendi akıllı telefonlarında kullanılabildiğini belirtti.

SAMSUNG GALAXY RİNG NEDİR, NE İŞE YARAR?

Giyilebilir cihaz talebi arasında yükselişe geçen Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli, 24 saat boyunca kalp atışı, kandaki oksijen ve vücut sıcaklığı gibi hayati verileri takip ederek kullanıcılarına kapsamlı bir sağlık tablosu çıkarıyor.

Oura Ring akıllı yüzük modeline rakip olan Samsung Galaxy Ring; şarj kutusu, pil ömrü ve sağlık izlenimi özellikleriyle tek şarj ile 6-7 gün pil ömrü sağlıyor.

GALAXY RİNG ÖZELLİKLERİ NELER?

2024 yılının en çok konuşulan giyilebilir teknolojilerinden Galaxy Ring modelinin; titanyum çerçeve, suya ve toza dayanıklılık, uzun ömürlü şarj ömrü, sağlık takibi ve hafifliği gibi birçok özelliği bulunuyor.

SAMSUNG AKILLI YÜZÜK HANGİ RENKLERİ MEVCUT?

Titanyum çerçeveye sahip Samsung Galaxy Ring modeli siyah, gümüş ve altın renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

GALAXY RİNG NE İŞE YARIYOR?

Samsung’un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring, PPG sensörüyle kalp atışı hızı, kandaki oksijen ve vücut ısısını ölçme özelliği sayesinde sağlık ve günlük aktivite takibiyle kullanıcılar için önemli bir yer ediniyor.

SAMSUNG GALAXY RİNG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung’un 10 Temmuz 2024 tarihinde düzenlediği Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Ring modelinin tanıtılmasının ardından akıllı yüzüğün Temmuz sonunda Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

SAMSUNG RİNG HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU?

Samsung Galaxy Wearable uygulaması iPhone cihazlarda da çalışabilir olduğu için Samsung akıllı saatler gibi Galaxy Ring akıllı yüzük modeli de Apple cihazlarla uyumlu olabilir.