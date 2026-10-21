Özge Özacar'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri, Sevdan Bir Ateş dizisindeki Leyla Kızılırmak karakterinin ardından yeniden gündeme geldi. Show TV ekranlarında Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan oyuncunun yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve daha önce rol aldığı yapımlar araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Görkem karakteriyle de tanınan oyuncu, yeni projesindeki performansıyla dikkat çekiyor.

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Sevdan Bir Ateş dizisinin 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümü öncesinde Leyla karakteri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizide geçmişte yaşadığı olayların ardından Mirza Kozaklı ile yeniden karşı karşıya gelen Leyla'nın hikayesi devam ederken karaktere hayat veren Özge Özacar'ın kariyeri de merak ediliyor. Televizyon, sinema ve dijital platformlarda farklı projelerde görev alan oyuncu, özellikle son yıllarda canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk alanında kendisini geliştirmeye yönelen Özacar, Chubbuck, Le Coq ve Meisner oyunculuk teknikleri üzerine eğitimler aldı. İngilizce ve Fransızca bilen oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Müge karakteriyle başladı. Ardından Oyunbozan, Lise Devriyesi ve Meryem gibi televizyon yapımlarında rol aldı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz karakterini canlandıran Özacar, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Özge Özacar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özge Özacar oynadığı diziler

ÖZGE ÖZACAR OYNADIĞI DİZİLER

Özge Özacar'ın oynadığı diziler

Sevdan Bir Ateş (2026)

Kızılcık Şerbeti (2024)

Kısmet (2023)

Baba (2022)

Kefaret (2020)

Sevgili Geçmiş (2019)

Meryem (2017)

Lise Devriyesi (2017)

Oyunbozan (2016)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Özge Özacar'ın oynadığı dijital diziler

Hayaller ve Hayatlar (2022)

Seyyar (2021)

Özge Özacar'ın oynadığı filmler

Soy (2026)

D.I.S.C.O. (2026)

Bursa Bülbülü (2023)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

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