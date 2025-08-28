Pafos logosundaki adam kim? EOKA terör örgütü üyesi çıktı

Pafos FC, 2024-2025 sezonunda tarihi bir başarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak adından söz ettirdi. Ancak kulübün logosundaki figür, özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta merak ve tartışma konusu oldu.

PAFOS LOGOSUNDAKİ ADAM KİM?

Pafos FC’nin logosunda yer alan figür, Kıbrıslı Rum şair ve EOKA terör örgütü üyesi Evagoras Pallikarides’tir.

1938’de Pafos’un Tsada köyünde doğan Pallikarides, 1957’de 19 yaşında İngiliz sömürge yönetimi tarafından idam edildi. Güney Kıbrıslı Rumlar arasında sembol isim haline geldi.

Pafos FC, 2014’te AEP Paphos ve AEK Kouklia’nın birleşmesiyle kurulurken logosunda Pallikarides’in yüzünü kullandı. Mavi, beyaz ve altın renklerle tasarlanan logo, 2018-2019’da yenilenerek Pallikarides’in portresini daha belirgin hale getirdi.

PAFOS LOGOSUNDAKİ ADAM TÜRK KATİLİ Mİ?

Evagoras Pallikarides’in Türk katili olduğu yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. EOKA terör örgütünün özellikle 1950'lerden itibaren Kıbrıs'ta Türklere düzenlediği kanlı eylemler, Pallikarides’in "Türk katili" olarak sosyal medyada gündem olmasına neden oldu.

Pallikarides, 1955-1957 yılları arasında EOKA'nın İngiliz sömürge yönetimine karşı sürdürdüğü mücadelesine katıld ve 1957 yılında eylemleri nedeniyle idam edildi.

EOKA’nın Türklere yönelik kanlı eylemleri ise ağırlıklı olarak 1958’den sonra gerçekleşti. Bu nedenle Pallikarides’in bu dönemde Türk toplumuna karşı herhangi bir eyleme katıldığına dair kayıt bulunmuyor.

İngilizlere karşı düzenlenen protestolarda ve silah taşımada aktif olan Pallikarides, 18 Aralık 1956’da bir Bren makineli tüfek ve mühimmat taşırken yakalandı ve bu suçlamayla idam edildi.

Evagoras Pallikarides'in doğrudan Türklere karşı bir çatışmaya girmediği ama terör örgütü olarak kabul edilen EOKA'nın bir üyesi olduğu biliniyor.

EVAGORAS PALLIKARIDES KİMDİR?

Evagoras Pallikarides, 26 Şubat 1938’de Pafos’ta doğdu. Şair kimliği ile tanındı. 15 yaşında, 1953’te II. Elizabeth’in taç giyme töreni öncesi Pafos’ta İngiliz bayrağını indirerek protestoları ateşledi. 17 yaşında EOKA’ya katıldı. 18 Aralık 1956’da bir Bren makineli tüfek ve mühimmat taşırken yakalandı mahkemede “Özgürlük isteyen bir Kıbrıslı Rum olarak yaptım” diyerek suçunu kabul etti ve 14 Mart 1957’de idam edildi. Cenazesi, halk hareketini önlemek için Lefkoşa’daki “Hapsedilmiş Anıtlar” mezarlığına gömüldü. Pallikarides, Kıbrıslı Rumlar için bir kahraman olarak görülüyor. Bu nedenle adı pek çok yere verildi.

EOKA TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA BİLİNENLER

EOKA, Yunan ordusundaki Rum bir subay olan, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı'nda ve komünist karşıtı silahlı mücadelede faaliyet göstermiş Yeoryos Grivas liderliğinde kuruldu ve faaliyet gösterdi.

Başta bölgedeki İngiliz varlığına karşı çıkmak için kurulan topluluk 1957 yılından itibaren Kıbrıs Türklerine karşı etnik temizlik başlatmıştı.