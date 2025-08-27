Pafos nerenin takımı, oyuncuları kim? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan üç rövanş maçından sonra Kazakistan ekibi Kairat Almaty, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ve Pafos FC tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.

PAFOS NERENİN TAKIMI?

Pafos FC, 2014’te AEP Paphos ve AEK Kouklia’nın birleşmesiyle kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir futbol kulübüdür. İlk sezonunda İkinci Lig’de mücadele eden takım, 2014–15’te Süper Lig’e adını yazdırdı.

11 SENE SONRA BİR İLK!

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos karşılaştı. Pafos sahaya 2-1'in avantajıyla çıkmıştı. Kızılyıldız bir golle maçı uzatmalara götürmek üzereyken 89. dakikada Jaja'nın golü ile Pafos mücadeleyi 1-1 eşitlikle bitirdi. Eşleşmede toplamda 3-2'lik skorla kazanan Pafos tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmış oldu.

PAFOS'UN FORMA RENGİ NE?

Pafos FC'nin forma rengi açık mavi ve beyaz.

PAFOS FC'NİN OYUNCULARI KİM?

Pafos'un son maçına ilk 11'de çıkan futbolcuları şu şekilde; Michael, Pilaes, Goldar, Luckassen, Correia, Souza, Orsic, Sunjic, Dragomir, Rodrigues, Anderson.

Play-off turunda üç maçta alınan sonuçlar şöyle:

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) – Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1

Kairat (Kazakistan) – Celtic (İskoçya): 0-0, 0-0 (Penaltılarda 3-2)