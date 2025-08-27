Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Pafos nerenin takımı, oyuncuları kim? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra...

Pafos nerenin takımı, oyuncuları kim? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pafos nerenin takımı, oyuncuları kim? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra...
Kıbrıs, Şampiyonlar Ligi, Kırım, Play-off Turu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları sonrası Pafos da turnuvaya katılma hakkı azandı. Peki Pafos nerenin takımı, hangi ülkeye ait, forma renkleri, neler, hangi ligde oynuyor? İşte kulüple ilgili dikkat çeken detaylar...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan üç rövanş maçından sonra Kazakistan ekibi Kairat Almaty, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ve Pafos FC tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. 

PAFOS NERENİN TAKIMI?

Pafos FC, 2014’te AEP Paphos ve AEK Kouklia’nın birleşmesiyle kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir futbol kulübüdür. İlk sezonunda İkinci Lig’de mücadele eden takım, 2014–15’te Süper Lig’e adını yazdırdı. 

11 SENE SONRA BİR İLK!

Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos karşılaştı. Pafos sahaya 2-1'in avantajıyla çıkmıştı. Kızılyıldız bir golle maçı uzatmalara götürmek üzereyken 89. dakikada Jaja'nın golü ile Pafos mücadeleyi 1-1 eşitlikle bitirdi. Eşleşmede toplamda 3-2'lik skorla kazanan Pafos tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmış oldu. 

Pafos nerenin takımı, oyuncuları kim? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk, 11 yıl sonra... - 1. Resim

PAFOS'UN FORMA RENGİ NE?

Pafos FC'nin forma rengi açık mavi ve beyaz. 

PAFOS FC'NİN OYUNCULARI KİM?

Pafos'un son maçına ilk 11'de çıkan futbolcuları şu şekilde; Michael, Pilaes, Goldar, Luckassen, Correia, Souza, Orsic, Sunjic, Dragomir, Rodrigues, Anderson.

Play-off turunda üç maçta alınan sonuçlar şöyle:

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) – Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1

Kairat (Kazakistan) – Celtic (İskoçya): 0-0, 0-0 (Penaltılarda 3-2)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Vuslat Doğan ile Ali Sabancı boşanıyor! Ayrılığın perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı"Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek yapmadığını bırakmadı! Kısa sürede enselendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASKİ Ankara su kesintisi 27 Ağustos 2025! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ Ankara su kesintisi 27 Ağustos 2025! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Desire Doue öldü mü? - HaberlerDesire Doue öldü mü?Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos son dakika depremler listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos son dakika depremler listesiBugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Çarşamba bugünkü maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Çarşamba bugünkü maç programı belli olduKırklareli'de denize girmek yasak mı? Valilikten son dakika açıklaması geldi - HaberlerKırklareli'de denize girmek yasak mı? Valilikten son dakika açıklaması geldiUniversitatea Craiova-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerUniversitatea Craiova-Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...