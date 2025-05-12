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Papa'nın dikkat çektiği İznik Konsili neden önemli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Papa&#039;nın dikkat çektiği İznik Konsili neden önemli?
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Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'in gitmeyi istediği İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için hazırlandıklarını söyledi. Türkiye'yi ziyaret edeceği söylenen Papa Leo'nun dikkat çektiği İznik Konsili Hrisitiyanlık tarihi açısından oldukça önemli.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde Türkiye'ye yönelik bir seyahat hazırlığının olduğunu söyledi. 

Selefi Papa Franciscus'in vasiyetinde "Halefim mutlaka İznik'e gitsin" dediği ortaya çıkmasıyla İznik Konsili ve İznik'in önemi gündeme geliyor.

PAPA 14. LEO İZNİK SEYAHATİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Papa 14. Leo, 8 Mayıs'ta seçilmesinin ardından Vatikan’da gazetecilerle buluştu. Yunan bir gazetecinin sorusu üzerine, İznik için hazırlanıyoruz” dedi. Selefi Papa Franciscus, ölümünden önce İznik Konsili'nin 1700. yıldönümüne katılma isteğini ifade etmişti. 

Papa 14. Leo İznik seyahati

İZNİK KONSİLİ NEDEN ÖNEMLİ?

Birinci İznik Konsili, 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla İznik’te toplandı.

Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsil olması nedeniyle önemli olan İznik Konsili'nde Hristiyan inancının temel ilkeleri, kilise disiplin kuralları ve Paskalya'nın kutlanma tarihi gibi kritik konular karara bağlandı.

İznik Konsili neden önemli

Arius'un öğretileri aforoz edilirken Athanasisus'un görüşleri benimsendi. Bu kararlar Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinin ortak inanç temelini oluşturdu. 

Kiliseler arası birlik sağlama çalışmasının bir örneği olan İznik Konsili, Hritstiyanlık tarihi için dönüm noktası olarak görülüyor.

BİRİNCİ İZNİK KONSİLİ NE ZAMAN?

325 yılında, İmparator I. Konstantinos'un daveti üzerine İznik'te gerçekleşti. Hristiyanlığa bağlı bütün piskoposların katılımıyla düzenlendi. Önemli dini konular tartışılıp karara bağlandı.

 

Sıkça Sorulan Sorular
Ziyaretin olup olmayacağı ve kesin tarihi belirlenmedi. Ancak yaz veya sonbaharda gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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