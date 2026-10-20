UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverlerin merakla beklediği Paris Saint Germain (PSG)-Barcelona karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverler PSG Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi merak ederken muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

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PSG ve Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki haftayı galibiyetlerle tamamlayarak dikkat çekti. PSG, ikinci hafta karşılaşmasında Manchester City’yi deplasmanda 4-2 mağlup etti. Barcelona ise ikinci haftada İstanbul’da Galatasaray ile karşılaşarak sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Peki, Paris Saint Germain (PSG) Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? İşte, PSG Barcelona muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Paris Saint Germain (PSG) Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile Barcelona arasında oynanacak mücadele, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformunu kullanabilecek. Maç şifreli olarak abonelik üzerinden izlenebilecek.

Paris Saint Germain (PSG) Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

PSG BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 20 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak

Paris Saint Germain (PSG) Barcelona maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Canlı yayın bilgileri

PSG BARCELONA MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

PSG: M. Safonov, A. Hakimi, Marquinhos, W. Pacho, L. Hernández, J. Neves, Vitinha, F. Ruiz, D. Doué, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia

Barcelona: J. García, J. Cancelo, P. Cubarsí, G. Martín, X. Espart, Rodri, F. López, Pedri, L. Yamal, Raphinha, A. Gordon

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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