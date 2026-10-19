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Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama!

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Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama!
Başlık ResmiRafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı

Galatasaray'da Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlık, gözleri sarı-kırmızılı ekibin sağlık ekibine çevirdi. Ankara deplasmanında oyuna sonradan dahil olan Portekizli futbolcu, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında yaşadığı fiziksel problem nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Futbolseverler ise Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lille karşılaşması ve Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcunun durumu merak ediliyor. Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!
Başlık ResmiRafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!

RAFAEL LEAO SAKATLANDI MI?

Rafael Leao, Gençlerbirliği karşılaşmasında kasık adalesinden sakatlandı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Ankara'da oynanan mücadelede yedek kulübesinde başlayan Portekizli futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Leao, karşılaşmanın 61. dakikasında sahaya çıkarken 77. dakikada yaşadığı sorun nedeniyle kenara alındı. Oyuncunun sakatlığının, saha içerisindeki bir pozisyonda ayağının kayması ve bacağının ileri doğru açılması sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!
Başlık ResmiRafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!

Galatasaray futbolcunun ilk değerlendirmelerin ardından tedaviye alındığını bildirdi. Daha sonra Acıbadem'de gerçekleştirilen MR ve diğer tetkiklerde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma saptandığı açıklandı. Kulüp, Leao'nun tedavisinin başladığını ve sağlık durumunun günlük olarak izleneceğini duyurdu.

Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!
Başlık ResmiRafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!

RAFAEL LEAO LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rafael Leao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanacak karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini ve günlük durumunu takip ediyor. Kasık adalesindeki zorlanmanın şiddeti ve futbolcunun tedaviye vereceği cevap sahalara dönüş planını belirleyecek.

Rafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!
Başlık ResmiRafael Leao sakatlandı mı, Lille ve Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Galatasaraydan açıklama!

RAFAEL LEAO FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Rafael Leao'nun Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı da merak konusu. Kasık adalesinde tespit edilen zorlanmanın iyileşme süreci, yıldız futbolcunun derbiye yetişip yetişemeyeceğini belirleyecek. Oyuncunun yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalabileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken Galatasaray'dan gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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