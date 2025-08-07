Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Pariste hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'de gündem oldu

Pariste hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster'de gündem oldu

- Güncelleme:
ATV'nin popüler yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya yöneltilen "Pariste hangisi yoktur? sorusu gündem oldu. İşte, izleyicilerin arama motorlarında araştırdığı sorunun cevabı...

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam ATV'de yeni bölümüyle ekrana geldi. 

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Paris hakkında sorulan soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paris’te aşağıdakilerden hangisi yoktur? sorusunda şıklar arasıda sokak kedileri, trafik lambaları, yaya geçitleri ve “dur” trafik levhaları vardı. 

PARİS'TE HANGİSİ YOKTUR?

A) Sokak kedileri
B) “Dur” trafik işaret levhaları
C) Trafik lambaları
D) Yaya geçitleri

Paris'te "“Dur” trafik işaret levhaları" yoktur. Yani cevap B şıkkıdır. 

