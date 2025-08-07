Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye onu ailesi için istediği dua ile tanıdı! İbrahim Tekin vatani görevine uğurlandı

Türkiye onu ailesi için istediği dua ile tanıdı! İbrahim Tekin vatani görevine uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sinop'un Boyabat ilçesinde sosyal medyada ailesi için istediği dua ile gündem olan İbrahim Çetin, ilçe protokolü ve halkı tarafından vatani görevine uğurlandı. Çetin, askerliğin kutsal bir görev olduğunu ve severek gittiğini söyledi.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar Mı Gider Askere?" notuyla paylaştı.

Türkiye onu ailesi için istediği dua ile tanıdı! İbrahim Tekin vatani görevine uğurlandı - 1. Resim

TÜRKİYE ONU, AİLESİ İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA BİLİYOR

Askere gitmeden önce ailesiyle çektirdiği fotoğraflarla tüm Türkiye’nin gönlüne giren İbrahim Çetin, ailesi için dua istemişti.

Çetin, söz konusu paylaşımda, "Annem gözünden, anneannem ayağından rahatsız, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ailesi için istediği dua ile tanıdığı Çetin, için askere uğurlama programı düzenlendi.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın'ın da katıldığı törende Çetin'in arkadaşları davul çalıp oyun oynadı. Programda ayrıca davetlilere yemek ikram edildi.

Türkiye onu ailesi için istediği dua ile tanıdı! İbrahim Tekin vatani görevine uğurlandı - 2. Resim

Türkiye onu ailesi için istediği dua ile tanıdı! İbrahim Tekin vatani görevine uğurlandı - 3. Resim

KUTSAL GÖREVE SEVEREK GİDİYOR

Kaymakam Yılmaz, Çetin'e vatani görevini sağlıklı şekilde tamamlayarak ailesine dönmesini temenni etti.

Törende İbrahim Çetin, annesi Ayşe Çetin, kardeşi Bayram Çetin ve köydeki yakınlarıyla hatıra fotoğrafları çektirip vedalaştıktan sonra jandarma ekibinin de bulunduğu konvoyla Çanakkale'deki birliğine uğurlandı.

Çetin, askerliğin kutsal bir görev olduğunu ve severek gittiğini söyledi.

Babası Metin Çetin'in yaklaşık bir yıl önce vefat etmesinden dolayı üzgün olduğunu belirten Çetin, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

