S Sport Plus ücretli mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile mücadele edecek. Futbolseverler bu mücadeleyi S Sport Plus platformu üzerinden canlı izleyebilecek. Arama motorlarında "S Sport Plus ücretli mi?" sorusu sorgulatılıyor.
Fenerbahçe, önemli bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da Feyenoord ike iki maçlık seriye çıkıyor. Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesi, 6 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe-Feyenoord maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, "S Sport plus ücretli mi?" sorusuna cevap arıyor.
S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ?
S Sport Plus ücretli bir dijital yayın platformdur. Karşılaşmayı izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ya da yıllık paket alınması gerekiyor. Ayrıca S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
İşte S Sport frekans bilgileri şu şekildedir;
Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s