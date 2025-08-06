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S Sport Plus ücretli mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
S Sport Plus ücretli mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi, Feyenoord, Spor, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile mücadele edecek. Futbolseverler bu mücadeleyi S Sport Plus platformu üzerinden canlı izleyebilecek. Arama motorlarında "S Sport Plus ücretli mi?" sorusu sorgulatılıyor.

Fenerbahçe, önemli bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da Feyenoord ike iki maçlık seriye çıkıyor. Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesi, 6 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, "S Sport plus ücretli mi?" sorusuna cevap arıyor.

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S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ?

S Sport Plus ücretli bir dijital yayın platformdur. Karşılaşmayı izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ya da yıllık paket alınması gerekiyor. Ayrıca S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

İşte S Sport frekans bilgileri şu şekildedir;

Uydu: Türksat 4A
Pozisyon: TP34 42°E
Frekans: 11853 MHz
Polarizasyon: Horizontal (Yatay)
Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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