Fenerbahçe, önemli bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, Hollanda'da Feyenoord ike iki maçlık seriye çıkıyor. Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesi, 6 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, "S Sport plus ücretli mi?" sorusuna cevap arıyor.

S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ?

S Sport Plus ücretli bir dijital yayın platformdur. Karşılaşmayı izleyebilmeniz için S Sport Plus'a üye olup aylık ya da yıllık paket alınması gerekiyor. Ayrıca S Sport ise uyduda şifreli olarak yayın yapıyor.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

İşte S Sport frekans bilgileri şu şekildedir;

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s