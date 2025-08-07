Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > MAÇ SONUCU! Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı?

MAÇ SONUCU! Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı?

Siyah-beyazlı takım bu sezon Avrupa macerasına Konferans Lig'nde devam edecek. Arda Turan'ın teknik direktörü olduğu Shaktar’a elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi elemelerinde İrlanda’nın St Patrick's takımıyla maça çıktı. Peki, Beşiktaş - Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı? İşte maç sonucu..

Beşiktaş ile St Patrick's arasındaki karşılaşma 7 Ağustos saat 21.45’te başladı. St Patrick’s-Beşiktaş Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sloven hakem David Smajc yönetiyor.

Beşiktaşlı taraftalar tarafından büyük bir heyecanla izlenen karşılaşma İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanıyor. Peki,  Beşiktaş -  St Patrick's maçını kim kazandı? İşte maç özeti ve detaylar...

MAÇ SONUCU! Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇINI KİM KAZANDI?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, St. Patricks ile deplasmanda mücadele ediyor. Beşiktaş attığı 4 golle St. Patricks karşısında üstünlüğü ele geçirdi.

MAÇ SONUCU! Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı? - 2. Resim

Beşiktaş-St. Patricks maçında şu anda ikinci yarı oynanıyor.

St. Patricks: 0

Beşiktaş: 4

Golleri 8.dakika Joao Mario, 14. dakikada Abraham, 23. ve 43.dakikada  Abraham attı. 

İLK 11'LER BELLİ OLDU

St. Patricks: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Mario, Abraham.

