MAÇ SONUCU! Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı?

Beşiktaş ile St Patrick's arasındaki karşılaşma 7 Ağustos saat 21.45’te başladı. St Patrick’s-Beşiktaş Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını Sloven hakem David Smajc yönetiyor.

Beşiktaşlı taraftalar tarafından büyük bir heyecanla izlenen karşılaşma İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadyumu’nda oynanıyor. Peki, Beşiktaş - St Patrick's maçını kim kazandı? İşte maç özeti ve detaylar...

BEŞİKTAŞ - ST PATRİCK'S MAÇINI KİM KAZANDI?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, St. Patricks ile deplasmanda mücadele ediyor. Beşiktaş attığı 4 golle St. Patricks karşısında üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaş-St. Patricks maçında şu anda ikinci yarı oynanıyor.

St. Patricks: 0

Beşiktaş: 4

Golleri 8.dakika Joao Mario, 14. dakikada Abraham, 23. ve 43.dakikada Abraham attı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

St. Patricks: Anang, McLaughlin, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Melia.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Mario, Abraham.