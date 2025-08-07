Bakırköy'de iki katlı binada çökme! Sokak trafiğe kapatıldı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, binanın olduğu sokak trafiğe kapatıldı.
Yenimahalle Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst katında ve çatısında kısmi çökme oldu.
SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bina bariyerlerle çevrilirken, sokak da trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin binadaki incelemeleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru