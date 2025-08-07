Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakırköy'de iki katlı binada çökme! Sokak trafiğe kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul Bakırköy'de 2 katlı metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, binanın olduğu sokak trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de iki katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

Yenimahalle Yanık Ses Sokak'taki iki katlı tarihi metruk binanın üst katında ve çatısında kısmi çökme oldu.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bina bariyerlerle çevrilirken, sokak da trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin binadaki incelemeleri devam ediyor.

