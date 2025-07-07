Bakırköy'deki metrobüste neden yangın çıktı? Son dakika metrobüs seferleri durduruldu

Son dakika Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Kısa süre içinde tamamen yanan metrobüs kullanılmaz hale gelirken nedeni arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Bakırköy'deki metrobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmesi üzerine söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken yer yer patlama sesleride duyuruldu. Bu esnada, polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde trafiği kontrollü bir şekilde sağlanırken seferler de durduruldu.

BAKIRKÖY METROBÜSTE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Bakırköy'ün İncirli mevkisi Edirne istikametinde bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın metrobüsün tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama sesi duyuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 kara yolunun Edirne istikametinde önlem alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

BAKIRKÖY METROBÜS SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Bakırköy metrobüste çıkan yangın nedeniyle her iki istikamette de metrobüs seferleri durduruldu . Bölgede uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Yangın söndürülürken ölü veya yaralı olmadığı bildirildi. Metrobüs seferleri geçici olarak durduruldu.