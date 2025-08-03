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İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kala: Gece sesler geldi, sabah bina çöktü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;un göbeğinde faciaya ramak kala: Gece sesler geldi, sabah bina çöktü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü. Olayda 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

BİR APARTMAN VE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kala: Gece sesler geldi, sabah bina çöktü! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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