İstanbul'un göbeğinde faciaya ramak kala: Gece sesler geldi, sabah bina çöktü!

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.

BİR APARTMAN VE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ

Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.