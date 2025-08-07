Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alevlerin arasına gözyaşları karıştı! Ekmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladı

Alevlerin arasına gözyaşları karıştı! Ekmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladı

Antalya'da bir otelde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelin deposu büyük zarar gördü. Söndürme çalışmaları esnasında ise depo çalışanlarının, ekmek teknelerinin yanmasıyla hüngür hüngür ağladığı görüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Çağdaş Sokak’taki otel ekipmanları satan iş yerine ait depoda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin arasına gözyaşları karıştı! Ekmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladı - 1. Resim

EKMEK TEKNELERİ YANINCA GÖZYAŞLARINI HAKİM OLAMADI

Kartona sarılı paletlerde bulunan otel malzemelerinin alev alev yandığı yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken depo büyük oranda zarar gördü. Söndürme çalışmaları esnasında ise depo çalışanları, ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Alevlerin arasına gözyaşları karıştı! Ekmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladı - 2. Resim

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

