Alevlerin arasına gözyaşları karıştı! Ekmek teknesi yandı, bir köşeye oturup hüngür hüngür ağladı

Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Çağdaş Sokak’taki otel ekipmanları satan iş yerine ait depoda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKMEK TEKNELERİ YANINCA GÖZYAŞLARINI HAKİM OLAMADI

Kartona sarılı paletlerde bulunan otel malzemelerinin alev alev yandığı yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken depo büyük oranda zarar gördü. Söndürme çalışmaları esnasında ise depo çalışanları, ekmek teknelerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.