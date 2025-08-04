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Günay Teyze Kim Milyoner Olmak İster’de son soruya ulaştı! 1 milyonluk sorunun cevabı neydi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Günay Teyze Kim Milyoner Olmak İster’de son soruya ulaştı! 1 milyonluk sorunun cevabı neydi?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez 74 yaşındaki Muğlalı yarışmacı Günay Karataş ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Girişimci kimliğiyle dikkat çeken Günay Teyze, bilgisi ve kararlılığıyla 1 milyon TL değerindeki büyük ödül sorusuna kadar ilerleyerek yarışma tarihine geçti. Günay Teyze Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Günay Teyze Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında son soruya kadar gelmeyi başardı. Peki, 1 milyonluk sorunun cevabı neydi?

GÜNAY TEYZE KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORUYU GÖRDÜ!

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam dikkat çeken bir an yaşandı. Yarışmaya katılan 74 yaşındaki Günay Karataş, sergilediği başarılı performansla büyük finale kadar ilerledi.

Günay Teyze Kim Milyoner Olmak İster’de son soruya ulaştı! 1 milyonluk sorunun cevabı neydi? - 1. Resim

Muğla’da yaşayan ve girişimcilikle uğraştığı öğrenilen Günay Teyze, seyircilerin sevgisini kazanırken 1 milyon liralık soruyu açtırarak yarışma tarihine adını yazdırdı.

Günay Karataş, karşısına çıkan zorlu sorulara büyük bir sakinlikle doğru cevaplar vererek yarışmadaki birçok izleyiciden övgü aldı. Sorulara verdiği isabetli cevaplarla finale adım adım yaklaşan Karataş, son soruya kadar hata yapmadan gelmeyi başardı.

Günay Teyze Kim Milyoner Olmak İster’de son soruya ulaştı! 1 milyonluk sorunun cevabı neydi? - 2. Resim

1 MİLYONLUK SORUNUN CEVABI NEYDİ?

"TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?"

A: İngiliz
B: Alman
C: Fransız
D: Hint

Günay Karataş son soruda yarışmadan çekilme kararı aldı ve 500 bin TL’lik ödülü garantileyerek büyük bir başarıya imza attı. Kararının ardından yaptığı açıklamada ise, devam etseydi “D şıkkı: Hint” cevabını vereceğini ifade etti. TDK kaynaklarına göre 1 milyonluk sorunun doğru cevabı “B: Alman” oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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