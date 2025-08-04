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Günay Teyze kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğlalı Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı. Türkiye'nin gündemine oturan Günay Teyze kimdir, ne kadar kazandı konuları merak edildi.

Muğla'da yaşayan ve sosyal medyada yaptığı ev yapımı, organik ürünleriyle tanınan Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katıldı. 

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda 1 milyonluk soruyu açtıran Günay Teyze hayat hikayesiyle dikkat çekti. 

GÜNAY TEYZE KİMDİR?

Muğla'da yaşayan ve 74 yaşında olan Günay Karataş, özellikle Instagram'da tanınan bir isim. Doğal ürünler üreterek takipçileriyle paylaşan Günay Teyze ev yapımı ürünlerden bahçesine ektiği meyve sebzeleriyle tanınıyor. Youtube kanalında günlük hayatı, tarif videoları ve bilgilendirici paylaşımlar yapıyor. 

Günay Karataş, "Kızım hemşire, torunlarım öğrenci. Yardımcım yok, her işi kendim yapıyorum" sözleriyle hayatından bahsetti. 

Günay Teyze kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı - 1. Resim

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRAN YARIŞMACI KİM?

ATV ekranlarında yayınlanan Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Günay Teyze, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Ekran başında ve stüdyodaki izleyiciler tarafından takdirle karşılanan azmi gündem oldu. Pozitif enerjisi ile dikkat çekti. 

Günay Teyze kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı - 2. Resim

GÜNAY TEYZE KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk "TDK'ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?" sorusu Günay Teyze'ye yöneltildi. 

Şıklar şu şekildeydi:

A) İngiliz, B) Alman, C) Fransız, D) Hint

Ancak risk almak istemeyen Günay Teyze, soruya cevap vermeden yarışmadan çekildi ve 500 bin TL'lik ödülü kazandı. 

Sorunun cevabının ardından açıklama yapan Günay Teyze,  “Devam etseydim D şıkkı olan ‘Hint’ cevabını verirdim, iyi ki de cevaplamamışım” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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