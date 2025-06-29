Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde 29 Haziran Pazar günü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Özellikle İstanbul'un doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Planlarını yağmura göre yapacak İstanbullular Pazar günü İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak araştırıyor.

İstanbullular Pazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak araştırıyor. Marmara Bölgesi'nde hava durumu 29 Haziran 2025 Pazar günü hareketli geçecek. Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'unda aralarında olduğu Marmara'nın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 29 Haziran Pazar günü İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle birlikte yağışlı havanın etkisi hissedilecek.

Yağışların yerel olması bekleniyor ancak vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken İstanbul'da yağışın etkisiyle nem oranında artış ve hissedilen sıcağın düşmesi öngörülüyor.

29 HAZİRAN PAZAR İSTANBUL'DA YAĞMUR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik tahminlerine göre İstanbul'da yağışların 29 Haziran Pazar gece yarısı itibarıyla başlaması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışın etkisi Pazar 15.00'e kadar yerel olmak üzere sürecek. İkindi ve akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek.

29 HAZİRAN İSTANBUL HAVA DURUMU

29 Haziran Pazar günü İstanbul'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.